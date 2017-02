Marco Meyer aus Haag ist neuer Kreisbrandmeister

PEGNITZ - Zum 1. Februar übernahm Marco Meyer das Amt des Kreisbrandmeisters für den Unterkreis 11. Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Pegnitz absolvierte der 30-Jährige aus Haag bei Creußen seinen ersten öffentlichen Auftritt. Die NN sprachen mit dem neuen KBM.

Marco Meyer aus Haag bei Creußen ist neuer Kreisbrandmeister im Unterkreis 11 Pegnitz. © Gisela Leinberger



Herr Meyer, Sie haben zum 1. Februar das Amt des Kreisbrandmeisters im U11 der Inspektion III übernommen. Was ist der U11 in der Inspektion III?

Marco Meyer: Der Unterkreis 11 ist deckungsgleich mit dem Pegnitzer Gemeindegebiet und seinen 18 Wehren. Der Landkreis ist in vier Inspektionsbereiche aufgeteilt, die in insgesamt 14 Unterkreise aufgeteilt sind. Die Stelle wurde bisher kommissarisch von KBM Werner Otto aus Betzenstein besetzt, eine so schnelle Neubesetzung des Amts war nicht in Sicht.

Wie kam es, dass der Posten des KBM nun doch so schnell neu besetzt werden konnte?

Meyer: Ich wurde vom Kreisfeuerwehrverband angesprochen, man wollte nicht länger als notwendig warten und offensichtlich hat man mich für einen passenden Kandidaten gehalten. Werner Otto ist ja Kreisbrandmeister im Unterkreis 10 Betzenstein/Plech und hatte sich damit einverstanden erklärt, den UK 11 kurzfristig und kommissarisch zu übernehmen. Die Übergabe erfolgt nun mit ihm und vor allem meinem Vorgänger Andreas Mahlert. Auch von Kreisbrandinspektor Stefan Steger werde ich eingearbeitet.

Woher kommen Sie und was haben Sie bisher gemacht?

Meyer: Ich komme aus Haag bei Creußen und bin dort Kommandant bei der Feuerwehr. Einer kleinen Wehr, die pro Jahr zwischen null und zehn Einsätze hat. Ich halte auch Ausbildungen in Theorie und Praxis.

Welche Aufgaben haben Sie ab Februar übernommen?

Meyer: Die Aufgaben des Kreisbrandmeisters sind vielfältig und werden sich mit der Zeit auch erweitern. Ich werde die Hauptversammlungen der Feuerwehren in meinem Unterkreis besuchen und auch die modulare Truppausbildung, werde viermal im Jahr Kommandantenversammlungen abhalten und die Jahresplanung in meinem Kreis vornehmen.

Was reizt Sie an der Aufgabe?

Meyer: Mich reizt das neue Aufgabenspektrum, das auf mich zukommt, dass ich neues Wissen erwerben kann und auch die Einsätze auf der Bundesautobahn 9.

Seit wann sind Sie bei der Feuerwehr? Und warum?

Meyer: Ich bin mit zwölf Jahren, also 1999, zur Wehr gegangen und seit 2014 bin ich Kommandant bei der Feuerwehr in Haag. Als Kind haben es mir die roten Autos angetan, ich wollte wissen, wie sie funktionieren und wollte mitfahren.

Was wünschen Sie sich für Ihr neues Amt?

Meyer: Ich möchte die mir gestellten Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erfüllen und wünsche mir eine kameradschaftliche und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Interview: G. LEINBERGER