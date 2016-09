Margaretha Michel als treibende Kraft der SL

PEGNITZ - Seit mehr als 20 Jahren ist Margaretha Michel die Vorsitzende des Pegnitzer Ortsverbandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft, als Kreisvorsitzende ist sie bereits seit 25 Jahren tätig.

Margaretha Michel engagiert sich mit Herzblut. Foto: Foto: Eva Böhm



Mit vollem Herzblut engagiert sich die ehemalige Gymnasiallehrerin im Ortsverband, wie am umfangreichen Jahresprogramm abzulesen ist. Regelmäßig finden die monatlichen Treffen statt, viele Ausflüge mit interessanten Besichtigungen bereichern den Jahreslauf, ebenso etliche Vorträge. Die bisherigen Ausflüge gingen unter anderem nach Nürnberg zum Gedenktag an 70 Jahre Vertreibung, nach Höchstadt, Kupferberg, Marienweiher, Mies und Kladrau und zur Wallfahrt nach Vierzehnheiligen.

Der nächste Termin führt die Gruppe am 24. September, dem „Tag der Heimat und Vertriebenengedenktag“, nach Marktredwitz; am 15. Oktober zusammen mit der Pegnitzer Trachtenkapelle zur Kaiserkirchweih in Fichtelberg und am 22. Oktober zum Gedenken an das Durchgangslager Wiesau zum dortigen Denkmal.

Michel berichtete in der Hauptversammlung, dass sie oft interessante Geschehnisse aus früheren Zeiten an den Stadtarchivar Andreas Bayerlein meldet, damit sie festgehalten werden. Weiter sagte Stadthistoriker Helmut Strobel, dass er sehr gut über die Geschicke der Sudetendeutschen in Pegnitz informiert sei.

1936 kam die erste größere Gruppe Sudetendeutscher nach Pegnitz. Aufgrund der Vertreibungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs kam eine große Anzahl in die Stadt. Da die Marienkirche schnell zu klein war, wurde mit dem Bau der Herz-Jesu-Kirche begonnen; das Gotteshaus wurde 1965 eingeweiht.

Margaretha Michel nahm auch am deutsch-tschechischen Kommunalkongress der Sudetendeutschen in Pilsen teil. Interessant war die Feststellung, dass ohne die Sudetendeutschen die Tschechen in der Bundesrepublik kaum beachtet würden. Unter dem früheren Präsidenten Vaclav Havel stieß man überall auf Interesse, danach sei das Interesse an Tschechien stetig gesunken.

Beklagt wurde, dass kein einziger Reporter einer deutschsprachigen Zeitung mehr in Prag präsent sei. Die Grundaussage der Veranstaltung lautete: „Auf der unteren Ebene verstehen sich Sudetendeutsche und Tschechen und arbeiten zusammen. Man ist der festen Überzeugung, dass dies auch in der höheren Politik ankommen muss“, so Michl.

Schatzmeisterin Doris Theisinger konnte indes einen ausgeglichenen Kassenbericht präsentieren; die Kassenprüfer Sieglinde Hagen und Sigrid Buchbinder bestätigten die Ordnungsmäßigkeit.

EVA BÖHM