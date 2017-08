Markt krönte doppeltes Kirchweihwochenende

Pegnitz bot einen prallen Veranstaltungs-Sonntag — Allerdings hielt sich Besuch in der Budenstadt in Grenzen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - In der Stadt war am Sonntag mächtig was los: Kirchweih in der Bartholomäuskirche, Marktsonntag, Theaterabend und ASV-Zeltkerwa. Wer das Glück hatte, einen Parkplatz zu ergattern, konnte einige abwechslungsreiche Stunden verbringen.

Franke was willst Du mehr? Tassen, Servietten, Babywäsche mit dem Frankenrechen waren ein Hingucker. Foto: Brigitte Grüner



Offenbar hatte sich herumgesprochen, dass Pegnitz am letzten Augustsonntag einen Besuch wert war. Die Besucher kamen nicht nur aus dem Landkreis Bayreuth, sondern auch aus der benachbarten Oberpfalz und den nahe gelegenen mittelfränkischen Landkreisen. Wer öfter in Pegnitz zum Markt kommt, stellte fest, dass man diesmal ohne das gewohnte Gedränge ganz entspannt durch die Budenstadt flanieren konnte. Offenbar waren einige Stammgäste noch in den Ferien.

Das Angebot an den Ständen ließ kaum Wünsche offen. Wolle und warme Socken sorgten bei hochsommerlichen Temperaturen für einen ersten Ausblick auf die kühle Jahreszeit. Spielsachen und Bekleidung wurden von mehreren Fieranten angeboten, ebenso wie Taschen und Schmuck. Auch Feinkost, Blumen und frisches Obst fanden ihre Käufer. Stark vertreten war die Sparte der Hobbykünstler und Kunsthandwerker. Getöpfertes und Ausgesägtes wurden ebenso bewundert wie schöne Dekorationsartikel für Haus und Garten aus den unterschiedlichsten Materialien. Auch Parteien nutzten den Besucherzustrom und machten auf ihr politisches Programm aufmerksam.

Groß war das Sortiment an einem rot-weißen Franken-Stand. Unglaublich, was der echte Franke alles erstehen konnte: Fingerhut, Blumenvase, Tassen, Servietten, Spielkarten, Fliegenklatschen und mehr. Selbst Spruchkarten in fränkischer Mundart und Babywäsche mit dem Aufdruck "100% Franke" gab es zu kaufen. Profitiert von den Marktbesuchern haben auch die örtlichen Gastronomiebetriebe. Besonders in den Cafés und Eisdielen war der Andrang groß.

