Marktwerke Königstein: "Sind nicht zur Veröffentlichung verpflichtet"

Führung weist Dauerkritik des Königsteiner SPD-Ortsvereins zurück und räumt aber Fehler ein - vor 31 Minuten

KÖNIGSTEIN - Der SPD-Ortsverein hat sich an den Marktwerken festgebissen. Vorsitzender Bernd Deichmann und Kasserierin Ingrid Kellermann haben sich wiederholt beim Bundesministerium für Verbraucherschutz in Berlin beschwert. Der Grund: Die Bilanzen der Kommunalen GmbH seien nicht veröffentlicht, und wenn, dann seien sie aber wohl nur sehr oberflächtlich geprüft worden. Ganz so stimmt das nicht, sagt Oliver Berger, seit März 2013 Geschäftsführer der Königsteiner Marktwerke GmbH.

Nicht nur beim Frankenjura-Kletterfestival geht es im Königsteiner Naturbad relaxed zu. Foto: Brigitte Grüner



"Die Bilanzen werden nicht veröffentlicht, weil wir als kleine GmbH nicht dazu verpflichtet sind", sagt Berger. Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben müssen die Marktwerke die Bilanzen hinterlegen, aber nicht veröffentlichen.

Auf die Frage, wo diese hinterlegt werden, sagte Berger, dass dies beim Amtsgericht erfolge. Diese neue Regelung gelte nach Angaben des Geschäftsführers seit drei Jahren. Und vorher seien die Bilanzen der Marktwerke veröffentlicht worden. Die Bilanz für das Jahr 2015 sei laut Berger definitiv hinterlegt. Ebenso die für das Jahr 2014. Und die Bilanz für das Jahr 2016 sei noch in Arbeit, werde aber rechtzeitig bei Gericht hinterlegt werden.

Den Vorwurf des SPD-Vorsitzenden Deichmann, gegen die Marktwerke Königstein GmbH habe es schon mehrfach Ordnungsgeldverfahren gegeben, bezeichnete Berger im Gespräch mit der Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten als nicht richtig. Er räumte jedoch ein, dass es Erinnerungsschreiben des Bundesministeriums für Justiz gegeben habe, wonach die Bilanzen abzugeben seien.

Weisen die Dauer-Kritik des SPD-Ortsvereins zurück: Hans Koch (links), Vorsitzender des Aufsichtsrats der Königsteiner Marktwerke und rechts Oliver Berger, Geschäftsführer seit 2013. Foto: Michael Grüner



"Und solche Erinnerungsschreiben werden in der Regel vor einem Ordnungsgeldverfahren verschickt und kosten pro Schreiben 100 Euro. Das ist das, was wir auch bezahlt haben." Berger räumte ein, den Fehler gemacht zu haben.

Nach dem Wegfall der Pflicht zur Veröffentlichung habe er nicht gewusst, dass die Bilanzen trotzdem hinterlegt werden müssen. "Das nehme ich auf meine Kappe." Der Aufsichtsrat hat nach Aussagen des Vorsitzenden (und Bürgermeisters) Hans Koch den Geschäftsführer darum gebeten, dass dies nicht mehr passieren dürfe.

MICHAEL GRÜNER