Markus Schwindl fehlt im EVP-Testspiel gegen Erfurt

PEGNITZ - Mit einem ersten Testspiel beim Nord-Oberligisten Erfurt Black Dragons beginnt für den EV Pegnitz die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Trainer Knut Pleger kann dabei nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, nachdem in dieser Woche auch der Pass für den lettischen Neuzugang Aleksandrs Kercs jr. eingetroffen ist. Lediglich Markus Schwindl fehlt nach einem Arbeitsunfall.

Markus Schwindl wird nach einem Arbeitsunfall im Testspiel gegen Erfurt definitiv fehlen.



Erfurt Black Dragons – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) – Dank der verbesserten Zusammenarbeit mit dem frischgebackenen Zweitligisten EHC Bayreuth konnten die Ice Dogs heuer so früh wie nie zuvor mit dem Eistraining beginnen. Zwei Mal pro Woche hat der neue Trainer Knut Pleger seit Anfang August in der Wagnerstadt mit seinen Cracks geübt, ergänzt durch systematisches Krafttraining. Jetzt gilt es, Spielpraxis zu gewinnen, ehe im Oktober die Bayernliga-Saison beginnt.

Als Gegner hierfür wurden mit Ausnahme von Erfurt vor allem Vereine aus der Region ausgesucht, so für ein Power-Wochenende der Landesligist ERV Schweinfurt (23. September), die beiden Oberligisten Höchstadter EC (24. September) und VER Selb (25. September) sowie der Erzrivale ERSC Amberg für die Generalprobe (2. Oktober). Ein weiteres Match beim EV Weiden musste abgesagt werden, weil am 18. September urlaubsbedingt nur zehn Akteure zur Verfügung gestanden hätten.

Heute in Erfurt fehlt definitiv Markus Schwindl, der eine Gehirnerschütterung auskuriert. Bei ihm registrieren aufmerksame Beobachter anerkennend, dass der Sturmtank merklich abgespeckt hat. Offensichtlich will es der 41-jährige „Oldie“ in dieser Saison noch einmal wissen.

Der Trainer will zwar bei den Testspielen viel probieren, liebäugelt aber schon mit einer Wunschaufstellung: Im Tor hat Maximilian Müller die besten Karten, in der ersten Reihe sollen vor Bogner und Rothemund Hausauer, Kercs und Nikolai Pleger stürmen, in der zweiten Florian Müller und Fritsche sowie Zeilmann, Schwindl und Seibel, im dritten Block Zimmer und Vinzenz Pleger mit Skarupa, Schmidt und Stefan Hagen. Ob dies umzusetzen ist, bleibt offen: „Im Training waren wir heuer noch nie komplett.“

Auf Pegnitzer Seite erinnert man sich gerne an ein erstes Testspiel im vergangenen Jahr in Erfurt, das damals nur ganz knapp mit 6:7 Toren verloren gegangen ist. Auch diesmal wollen sich die Ice Dogs achtbar aus der Affäre ziehen, wobei die Fans insbesondere auf den Premierenauftritt des neuen Kontingentspielers Kercs jr. gespannt sind.

Besonders freut sich Florian Müller auf die Begegnung, spielte er doch von 2005 bis 2008 für die Black Dragons. Damals erzielte er in 154 Spielen 27 Treffer und sammelte weitere 71 Scorerpunkte für Assists. Auch Oleg Seibel, der früher in Halle für die Saale Bulls die Schlittschuhe schnürte, und Sven Rothemund, der von Schönheide nach Pegnitz gewechselt ist, kennen Erfurt aus früheren Oberliga-Begegnungen gut.



