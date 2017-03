Martin Luther als christlicher Rebell seiner Zeit

Umfangreiches Angebot zum Reformationsjubiläum im gesamten Kirchenkreis Bayreuth: Ausstellungen und Poetry Slam - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mit Coburg als einer der bedeutendsten authentischen Lutherstätten Bayerns bringt der Kirchenkreis Bayreuth ein Schwergewicht ins Jubiläumsjahr. Doch auch im übrigen konfessionellen Fleckenteppich Oberfrankens "luthert" es gewaltig.

In Bad Berneck können im Luther Jahr Bilder der Ausstellung „Luther reicht nicht“ bestaunt werden. © Foto: Andreas Harbach



Zahlreiche fränkische Landesfürsten hatten sich bereits früh der neuen Lehre Martin Luthers angeschlossen und waren damit auf Konfrontation zum Einfluss des Erzbistums Bamberg gegangen. Dass das 500. Reformationsjubiläum vielerorts von katholischen und evangelischen Gemeinden gemeinsam begangen wird, gehört zu den Markenzeichen des Festkalenders zwischen Rügheim und Selb.

Im Zentrum steht die Lutherstadt und frühere Herzogresidenz Coburg. Dort ist die Bayerische Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" (9. Mai bis 8. November) einer der Höhepunkte.

Schauplatz ist die Veste Coburg, in der Luther 1530 ein halbes Jahr lang lebte und arbeitete. Im Mittelpunkt soll ein "spektakuläres Panorama der Zeit um und nach 1500" stehen: Die Besucher sollen die bunte Vielfalt zur Zeit Martin Luthers kennenlernen, die bäuerlichen Lebensgrundlagen auf dem Land ebenso wie die Städte als Keimzellen für wirtschaftlichen Aufschwung und neue Ideen. "Reformationsbotschafter" werden die Gäste dabei begleiten.

Coburgs evangelische Hauptkirche Sankt Moriz, auf deren Kanzel Luther mehrfach persönlich predigte, präsentiert dazu eine Begleitausstellung. Die Fachtagung "Protestantische Bilderwelten" untersucht am 9. und 10. Oktober in Coburg, wie sich Glaube und Selbstverständnis der Reformation in der Druckgraphik vom 16. Jahrhundert bis heute spiegeln.

Akzente setzt die Ausstellung "Luther reicht nicht", die vor zwei Jahren als ökumenisches Projekt des Bistums Würzburg und des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg mit zeitgenössischen Künstlern gestartet wurde: vom 15. März bis zum 15. Mai in der Stadtkirche Bayreuth, vom 24. Mai bis zum 30. September im Diözesanmuseum Bamberg.

Der Konzert-Reigen kreuz und quer durch den Kirchenkreis erstreckt sich von der Renaissance bis zur Popmusik der Gegenwart, vom Schauspiel bis zum Poetry-Slam.

So begibt sich die Capella Antiqua Bambergensis musikalisch auf die Spuren der Familien Luther und Cranach (26. März, Sankt-Matthäus-Kirche Bamberg). Mit dem Luther-Oratorium von Siegfried Fietz geht ein fränkisch-thüringischer Projektchor aus Ludwigsstadt von April bis November auf Tournee durch die Region.

Beim Landeskinderchortag, den der Verband evangelischer Chöre in Bayern am 1. Juli in Bayreuth ausrichtet, steht das Kindermusical "Mönsch Martin" im Mittelpunkt.

Zum Jubiläumsjahr steuert die Naturbühne Trebgast sogar eine Uraufführung bei: Das Stück "Luther, Rebell seiner Zeit" inszenieren Marion Beyer und Hermann J. Vief, die im Coburger Land beheimatet sind. Premiere am 19. Mai.

Als "wanderndes Gottesvolk" begeben sich in Oberfranken katholische und evangelische Christen auf gemeinsame Wege. Am 17. September findet die schon traditionelle Wallfahrt der Dekanate Pegnitz und Auerbach statt: Ziel ist die Weidenkirche in Plech, die in diesem Rahmen auch eingeweiht wird.

Ökumenischer Kirchentag

Als ökumenisches Christfest wird in Coburg der große Kirchenkreiskirchentag unter dem Leitwort "Evangelium feiern" am 31. Oktober gefeiert. Zum Auftakt wird in der Sankt-Moriz-Kirche der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick als Festprediger erwartet, zum Abschluss kommt der anglikanische Bischof Martin Warner aus Chichester. Es werden auch die Gewinner des bayernweiten Song-Contests "Luther rockt" prämiert.

Und unter der Überschrift "Ich kann nicht anders!" wird am 24. Juni in Bamberg das berühmte Luther-Zitat auf seine Tauglichkeit für einen Poetry-Slam getestet.

Der Kirchenkreis Bayreuth ist einer der sechs Kirchenkreise der bayerischen Landeskirche. Er umfasst die 15 Dekanatsbezirke Bamberg, Bayreuth-Bad Berneck, Coburg, Forchheim, Hof, Kronach-Ludwigsstadt, Kulmbach, Michelau, Münchberg, Naila, Pegnitz, Rügheim, Selb, Thurnau und Wunsiedel. Regionalbischöfin ist seit 2009 Oberkirchenrätin Dorothea Greiner.

WOLFGANG LAMMEL (epd)