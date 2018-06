Martin Weiß: 65 und kein bisschen müde

Auerbacher Stadtrat und stellvertretender Landrat hat politisch noch viel vor - vor 1 Stunde

AUERBACH - "Mein Hobby ist die Kommunalpolitik und das Ehrenamt als stellvertretender Landrat", sagt Martin Weiß, der heute seinen 65. Geburtstag feiert. Über den Ruhestand denke er zwar nach, kurzfristig sei er aber kein Thema. Im NN-Gespräch verrät der gebürtige Auerbacher, was ihn jung hält.

Ist 65: Der Stadtrat und Getränkehändler Martin Weiß. © Foto: privat



"Ich bin gerne mit jungen Leuten zusammen", resümiert Weiß. "Man bleibt jung dadurch." Ihm gefalle es, was die Jüngeren denken. "Das ist ein Jungbrunnen." In einem Alter, in dem andere längst den Rentenantrag gestellt haben oder gar schon im Ruhestand sind, ist Martin Weiß so engagiert, wie man ihn schon immer kennt. Im Beruf wie im Ehrenamt.

Nach dem Abitur in Nürnberg hat Weiß in Weihenstephan ein Studium als Diplom-Braumeister absolviert. Die Eltern hatten ein Gasthaus mit Mälzerei und Brauerei. Er sei verpflichtet gewesen, das Anwesen zu übernehmen und habe deshalb Brauwesen studiert, sagt Weiß. Mit Gattin Eva-Maria, geborene Müller, die er 1977 heiratete, machte sich Weiß dann mit einem Getränkemarkt selbstständig und baute später einen Getränkegroßhandel auf.

"Neues bewegen"

Der Jubilar sieht seine Verpflichtungen und ehrenamtlichen Aufgaben nicht als zusätzliche Belastung, sondern – neben dem Besuch von Sportveranstaltungen – als sein Hobby an. Seit 2002 gehört Martin Weiß dem Auerbacher Stadtrat an, seit zehn Jahren ist er auch als Kreisrat und als weiterer Stellvertreter des Landrats engagiert. Weiß gehört im Kreistag der Fraktion der Freien Wähler an und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Josef.

Der Jubilar hat die Wählergruppe "Aufschwung Auerbach" 1995 mitgegründet. "Ich habe gerne mitgemacht. Es war eine Gruppe, die Neues bewegen wollte." Es habe alles gepasst, meint Weiß im Nachhinein: Die Menschen und die Idee. Einige Jahre war er auch Vorsitzender des "Aufschwungs".

Als zweiter Vorsitzender lenkte der 65-Jährige außerdem die Geschicke des ASV Auerbach mit. Trainer und Betreuer war Martin Weiß, der selbst lange Zeit aktiver Fußballer war, in der Basketballsparte des SV 08 Auerbach, die sich bald nach seinem Rückzug aufgelöst hat.

Beruflicher Rückzug

Auch wenn er dabei sei, die Weichen für einen mittelfristigen Rückzug aus dem aktiven Berufsleben zu stellen, will es Weiß kommunalpolitisch noch mal wissen: Bei der Kommunalwahl 2020 möchte er für den Stadtrat und den Kreistag erneut kandidieren. "Ich fühle mich noch fit und akzeptiert", so Weiß.

Zum 65. Geburtstag gratulieren heute neben Gattin Evi auch seine Schwester, die Söhne Claus und Ralph mit ihren Frauen sowie eine Enkeltochter. Mit der Familie und engen Freunden will Weiß dann in kleinerem Rahmen feiern.

