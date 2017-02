Massenschlägerei zwischen 100 Club- und Bayernfans

Polizei berichtet von zwei Verletzten - Chaos am Bahnhof Marktredwitz

MARKTREDWITZ - Nahe der tschechischen Grenze haben sich am Samstagabend rund 100 Anhänger des 1. FC Nürnberg und des FC Bayern München eine Massenschlägerei geliefert. Die Polizei berichtet von "tumultartigen Szenen" am Bahnhof in Marktredwitz.

Symbolbild: Eine Gruppe von Bayernfans war am Samstag in Marktredwitz in eine Prügelei mit Clubfans verwickelt. © Archiv / Matejka



Bei einer Massenschlägerei am Bahnhof Marktredwitz wurden am Samstagabend zwei Personen verletzt. Laut Polizei hätten sich "tumultartige Szenen" abgespielt, weil "chaotische Fußballfans" aufeinander losgegangen seien. Ein FCN-Anhänger erlitt eine Schnittverletzung. Auch eine Frau, die schlichten wollte, wurde verletzt. Von weiteren Verletzungen ist der Polizei nichts bekannt. "Wie in solchen Fällen üblich", sagt Polizeihauptkommissar Peter Kleffel, "war ein Großteil der Randalierer bereits geflüchtet, als die Polizei eintraf."

Aufgrund von Zeugenaussagen geht die Polizei von insgesamt rund 100 an der Schlägerei beteiligten Personen aus. Die Beamten stellten mehrere Identitäten fest und sprachen Platzverweise aus. "Zwei der sogenannten Fans widersetzen sich den Anordnungen der Polizeibeamten, weshalb unmittelbarer Zwang angewendet werden musste", so die Polizei.

Doch warum trafen die Fans ausgerechnet in Marktredwitz, einer 15.500-Einwohner-Kreisstadt nahe der tschechischen Grenze aufeinander? Zwar hatten sowohl der FC Bayern als auch der FCN am Samstag ein Spiel. Allerdings fanden die Partien Hunderte Kilometer entfernt statt. Der Club war rund 300 Kilometer südwestlich in Heidenheim an der Brenz zu Gast, und die Bayern empfingen noch weiter südlich in München den FC Schalke 04.

Zumindest die Bayernfans kommen offenbar aus Marktredwitz und Umgebung. Laut Kleffel waren sie kurz vor der Prügelei gerade mit dem Zug von der Bundesligapartie in der Allianz-Arena zurückgekehrt. Die Clubfans hätten ihnen dann möglicherweise am Bahnhof aufgelauert. Die Polizeiinspektion Marktredwitz bittet weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, sich persönlich oder unter der Nummer 09231-96760 bei der Dienststelle zu melden.

