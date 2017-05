Massenunfall mit sieben Fahrzeugen bei Bayreuth

Eine Person verletzt - Auf der A9 kommt es immernoch zum Stau - vor 2 Stunden

BAYREUTH - Insgesamt 100.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der A9 im Baustellenbereich bei Bayreuth-Süd. Sieben Fahrzeuge waren beteiligt und eine Person wurde leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen waren insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt. Dazu gehören drei Pkw, ein Klein-Lkw und drei Sattelzüge. Durch den Unfall kam es zu einem Stau im Baustellenbereich bei Bayreuth-Süd. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Da die Baustelleneinrichtung auf die Gegenfahrbahn verschoben wurde, kam es auch zu Beeinträchtigungen des Gegenverkehrs.

Die tonnenschwere Fahrbahnabgrenzung in der Baustelle wird derzeit durch eine Fachfirma wieder in ihre Ursprungsform gebracht. Der Rückstau in Richtung Berlin beträgt über acht Kilometer. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, BRK, der Autobahnmeisterei und der Polizei sind an der Unfallstelle.

nb