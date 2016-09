Massive Platzwunde: Prügelei in Bayreuther Unterkunft

25-Jähriger wurde mit Kopfverletzungen in Klinikum gebracht - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mehrere Jugendliche gerieten in der Nacht auf Samstag in einer Unterkunft an der Wilhelm-Busch-Straße aneinander. Für einen 25-Jährigen endete die Auseinandersetzung im Krankenhaus.

Mehrere Streifen fuhren kurz nach 23 Uhr in die Wilhelm-Busch-Straße. Dort sollen mehrere Männer auf einen 25-Jährigen eingeschlagen haben - laut Angaben des Geschädigten "grundlos", wie es die Polizei vermeldet.

Der junge Mann wurde auch mit Gegenständen geschlagen - darunter eine Glasflasche, die sogar beim Einschlagen auf dem Kopf zerbrach. Nach ersten Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Männer befinden sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.

Die möglichen Täter, ein 18 und zwei 19 Jahre alte Männer, müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das 25-jährige Gewaltopfer wurde zuvor mit einer "massiven Kopfplatzwunde" in ein Klinkum gebracht.

