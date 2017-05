Massiver Fels behindert Bauarbeiten bei Pottenstein

SCHÜTTERSMÜHLE - Man weiß es ja: Die Fränkische Schweiz ist steinig. Doch mit so viel Stein hatte man dann doch nicht bei den Straßenbauarbeiten zwischen der Schüttersmühle und Kirchenbirkig gerechnet. Oder wie der Polier der beauftragten Baufirma, Helmut Wichert, sagt: "Wir haben hier massive Probleme."

Der massive Fels macht den Bauarbeitern zu schaffen. Erst versuchten sie mit einem „Reißzahn“ das Gestein zu brechen, dann mit einem kleinen Meißel, der schließlich durch einen größeren ersetzt wurde. Foto: Ralf Münch



Seit dem 25. April ist die Straße zwischen Schüttersmühle und Kirchenbirkig voll gesperrt. Sie muss dringend saniert werden. Diese Sanierungsmaßnahmen, die im Auftrag des Staatlichen Bauamts Bayreuth durchgeführt werden, sind in vollem Gange.

Teilweise wird die Straße leicht verbreitert, werden Gräben für Leerrohre für Datenleitungen ausgebuddelt, genauso wie für Strom und Sickerleitungen. Das sind Leitungen, die versickertes Wasser aus dem Boden aufnehmen und ableiten. Knapp 300 Meter ist dieses Teilstück lang – und verursacht für so manchen Ärger. Weniger bei den Ortsansässigen, sondern mehr bei der Baufirma.

Wichert: "Als wir mit den Bauarbeiten im unteren Bereich bei der Schüttersmühle begonnen hatten, war alles noch gut. Doch dann kamen die Probleme." Und wenn er von massiven Problemen spricht, dann ist das auch wörtlich zu nehmen. Denn nach rund einem Drittel der zu bearbeitenden Straßenlänge stießen die Arbeiter auf massiven Fels.

"Tatsächlich gibt es verschiedene Kategorien von Fels: leichten und schweren. Hier haben wir es mit extrem schweren zu tun", sagt der Polier. Zuerst hatte man versucht, den Fels mit einem "Reißzahn", das Ding sieht aus wie ein Adlerschnabel und wird an einem Bagger befestigt, zu brechen – dies funktionierte nicht. Dann wollten die Spezialisten mit einem kleinen Meißel am Bagger den Fels entfernen. Auch das war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Schließlich haben sie jetzt zu einem Größeren gegriffen. Jetzt läuft es, wenn auch mühsam. "Wegen der Felsen sind wir jetzt tatsächlich ein paar Tage mit dem Zeitplan in Verzug. Aber dass wir auf solchen Widerstand stoßen, konnte niemand wissen", so Wichert.

