Massiver Vandalismus in Bayreuth

Baustelle verwüstet, Kennzeichen geklaut und in Schulgebäude eingebrochen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - In der Nacht von Freitag auf Samstag trieben Unbekannte im Bereich Schützenplatz ihr Unwesen. Eine Baustelle wurde massiv verwüstet, Kennzeichen von Autos gestohlen und in ein Schulgebäude eingebrochen.

Um acht Uhr morgens nahm die Polizei eine Vielzahl von Anzeigen auf, die vermutlich alle den gleichen Tätern zuzuschreiben sind. Die Unbekannten hatten eine Baustelle am Schützenplatz massiv verwüstet. Die komplette Absperrung wurde in die Fahrbahn geworfen, Verkehrszeichen abgebrochen, Baumaterial beschädigt. Hier entstand bereits hoher Sachschaden. Weiter fanden die Beamten vor Ort Diebesgut, das die Unbekannten aus dem verschlossenen Pausenhof des Gymnasiums am Schützenplatz geklaut hatten. Die Unbekannten waren dazu über einen Metallzaun geklettert.

Einen Parkplatz der Schule beschädigten die Täter auch erheblich. Hier rissen sie zwei Parkplatzschilder aus der Betonverankerung und warfen sie in angrenzende Büsche.

Weiterhin wurden rund um den Schützenplatz insgesamt zwölf beschädigte Autos festgestellt. Die Täter hatten Scheibenwischer abgebrochen und Spiegel abgetreten. Von einigen Autos wurden die Kennzeichen geklaut. Zum Teil entdeckte die Polizei die Kennzeichen beschädigt und weggeworfen. Teils brachten die Täter sogar die Kennzeichen an anderen abgestellten Fahrzeugen wieder an.

In der Cosima-Wagner-Straße stellten die Unbekannten eine schwarze Restmülltonne mitten auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer erkannte um 4 Uhr das Hindernis, musste eine Vollbremsung machen und in den Gegenverkehr lenken, um einen Unfall zu vermeiden.

Die Spurensicherung arbeitet mit Hochdruck. Es wurden Ermittlungen eingeleitet wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Einbruchdiebstahl, Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht endgültig beziffern, dürfte aber im hohen vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

