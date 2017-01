Maximilian Büttner war in Bodendorf der Schnellste

Ski: Über 50 Teilnehmer bei Stadtmeisterschaft am Start - vor 6 Stunden

PEGNITZ - Bei besten Pisten- und Wetterverhältnissen konnte der Skiclub Pegnitz die Stadtmeisterschaft für Ski Alpin und Snowboard austragen.

Über 50 Teilnehmer fanden sich in Bodendorf am vereinseigenen Skihang ein, sie starteten über einen 300 Meter langen Slalomkurs. Siegreich bei den jüngsten Mädchen (ab vier Jahren) war Linda Weisel vor Johanna Neuss und bei den Jungen Leonard Weisel vor Maxi Bauer.

Bei den höheren Altersklassen gewann Lorina Eckert vor Miriam Bernt, Mariella Eckert und Mira Seitz sowie Johannes Fuchs vor Manuel Bernt, Benjamin Fuchs, Simon Förster, Maxi Eckert, Marcel Fuchs und Paul Neus.

Bei der Damenabfahrt setzte sich Lisa Kürzdörfer vor Iris Neus und Heidi Kürzdörfer durch.

Dank hervorragender Schneeverhältnisse kann heuer am Skihang in Bodendorf wieder einmal eine Stadtmeisterschaft im Skifahren stattfinden. Diese Veranstaltung, zu dem auch das legendäre Bierkrüglrennen gehört, ist seit langem Tradition im Pegnitzer Skiclub. Vor 40 Jahren gingen die Lang- und Abfahrtsläufer beim Jugendskitag am Buchauer Berg an den Start, wie unsere Bilder aus der NN-Schatztruhe zeigen. Die Sieger im Riesentorlauf waren 1977 Barbara Liechtenauer, Friederike Brommer, Elke Welzel, Valentin Neukam, Michael Rox und Markus Gentner.