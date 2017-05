Mazda an Rastanlage Pegnitz aus Verkehr gezogen

Leipziger hatte seit Monaten keine Versicherungsbeiträge mehr gezahlt - vor 44 Minuten

PEGNITZ - An der Rastanlage Fränkische Schweiz endete die Fahrt eines 26-jährigen Leipzigers am Montagvormittag in Richtung Süden. Polizeibeamte hatten festgestellt, dass für dessen Pkw seit langem kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Fahnder hatten den jungen Mann mit seinem Mazda zu einer Kontrolle von der Autobahn geholt. Bei der folgenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass seit mehreren Monaten keine Beiträge an die Fahrzeugversicherung mehr gezahlt wurden und so der Versicherungsschutz erloschen war.

Die Polizisten entstempelten die Kennzeichen und stellten die Schlüssel sicher. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird dem 26-Jährigen nachgesandt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.