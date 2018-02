Mc Donald's löst auf der Rastanlage Burger King ab

Neues Angebot wartet auch auf die Pegnitzer - "Restaurant der Zukunft"? - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Gastronomischer Wechsel auf der Rastanlage Fränkische Schweiz: Statt von Burger King gibt es dort in ein paar Monaten Pommes frites, Hamburger und Co. wohl von Mc Donald's.

In der Rastanlage Pegnitz löst Mc Donalds in absehbarer Zeit Burger King ab. © dpa



In der Rastanlage Pegnitz löst Mc Donalds in absehbarer Zeit Burger King ab. Foto: dpa



Zirka 25 Fast-Food-Restaurants will Mc Donald's dieses Jahr in Deutschland eröffnen — eines davon auf dem Rastpark Fränkische Schweiz an der Autobahn 9. Damit wird sich die Zahl der Mc Donald's-Standorte direkt an Rastanlagen auf 35 bundesweit erhöhen, teilt Senior Team Managerin Carolin Vuotto auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Genaue Angaben zum Zeitplan kann sie derzeit nicht machen. Angepeilt werde aber eine Eröffnung Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres. Auch ob es sich bei dem neuen Angebot um ein sogenanntes Restaurant der Zukunft handeln wird, kann Vuotto momentan noch nicht sagen.

Individueller Belag

Nach diesem Konzept baut der Marktführer derzeit viele seiner aktuell 1480 Schnellrestaurants in Deutschland um und setzt dabei unter anderem auf Burger, die man nach seinen Wünschen belegen kann, digitale Bestellmöglichkeiten sowie ein verbessertes Spielangebot für Kinder.

Die derzeit knapp 600 "Restaurants der Zukunft" sollen dem Kundenwunsch nach Individualisierung und Digitalisierung gerecht werden, erläutert Vuotto. Dazu gehörten auch das Vorhalten von USB-Ladestationen, Tablet-PCs mit Internetzugang und Tischen, auf die Spiele projiziert werden können.

Eine erhöhte Präsenz an Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen, wie sie kürzlich Mitbewerber Burger King als Zukunftsstrategie bis 2023 ausgegeben hat, verfolge Mc Donald's bereits seit vielen Jahren, so Vuotto. Mit der Autobahn Tank und Rast GmbH habe Mc Donald’s Deutschland deshalb im Juli 2015 einen Kooperationsvertrag geschlossen.

Auf der Rastanlage Fränkische Schweiz sind neben Burger King noch Nordsee und Coffee Fellows vertreten. Von der Betreiberin der Anlage, der Eichenseer GmbH, gab es bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu dem anstehenden Wechsel.

Tank & Rast, der Franchisegeber von Melanie Eichenseer, die die Anlage mit B & B-Hotel führt, bestätigte auf Nachfrage, dass es erste Planungen für ein Mc Donald’s-Restaurant an der Stelle gebe. Diese erfolgten im Zuge der geschlossenen strategischen Partnerschaft mit einem klarem Expansionsziel.

aloe