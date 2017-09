Medaillenregen für Sebastian Schmidt

SCHNABELWAID - Sebastian Schmidt sammelte weiter fleißig Medaillen bei den vergangenen Wettbewerben. Der aus Plech stammende Schütze hat für den FSV Schnabelwaid zuerst bei den Bayerischen Meisterschaften einen dritten Platz mit dem Federbock belegt. Bei der Deutschen Meisterschaft Ende August legte er nochmal nach und konnte sich ebenfalls den dritten Platz in dieser Disziplin sichern.

Sebastian Schmidt hat wieder einige Preise abgeräumt. © Tobias Inzelsberger



Mit 596 von 600 Ringen war er gleichauf Ringgleich mit dem Erst- und Zweitplatzierten. Dies war zugleich seine erste Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft. Anfang September setzte Basti zum nächsten Streich an. Bei den Bayerischen Behindertenmeisterschaften erreichte er mit der Schlinge 387 Ringe und holte sich mit 20 Ringen Vorsprung den Bayerischen Meistertitel. In dieser Disziplin nimmt er auch an den Rundenwettkämpfen für den FSV Schnabelwaid teil.

Die Freude ist sehr groß – Basti hängt jede Urkunde, Nadel und Medaille zuhause in Plech auf. Sein Ziel ist es, so viele Medaillen zu bekommen wie seine Oma Irene. Dafür trainiert er auch fleißig mehrmals die Woche. Jetzt beginnen wieder die Vorbereitungen für die neue Saison. Schon bald starten die Rundenwettkämpfe und Sebastian will wieder wie in den letzten beiden Jahren seinen ersten Platz in der Einzelwertung verteidigen und mit der Mannschaft unter den Top 3 landen.

