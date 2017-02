Mediation mit der schwarzen Natascha

PEGNITZ - Musikantenstammtische und Wirtshaussingen erleben derzeit allerorten einen Boom. Der Jubiläumsabend der „Fregga“ in Körbeldorf hat es eindrucksvoll bewiesen. Der Grund: Das sind perfekte Gelegenheiten, sich von den Sorgen des Alltags abzulenken.

Musikantenstammtische und Wirtshaussingen sorgen für volle Gasthäuser. Hier die "Fregga" in Aktion. Foto: Isi Reinl



Steinamwasser gilt seit jeher als Hochburg der Musikantenstammtische, zu denen Quetschen- und Gitarrenspieler oder Bläser von weit her anreisen. Dort sind die Gasthäuser genauso voll wie beim Wirtshaussingen in Michelfeld, morgen in Elbersberg, in Betzenstein oder gestern in Buchau, um nur einige Orte zu nennen.

Und wenn Carolin Pruy, die Volksmusikbeauftragte des Bezirks, oder der Landkreis zu Veranstaltungen wie der Rockenstub‘n einladen, reicht selbst in den größten Lokalen der Platz nicht.

Das Interesse an unverfälschter Volksmusik ist also groß. Trotzdem findet dieses Genre etwa im Rundfunk kaum Beachtung: Der BR hat den allabendlichen beliebten Sendeplatz auf Bayern 1 komplett gestrichen, der Lokalsender die einst von Hermann Zeitler mit viel Herzblut gestaltete Stunde am Sonntagmorgen auf 20 Konserven-Minuten reduziert.

So gesehen ist es ein Glück, dass sich immer wieder Musikanten finden, die live in den Wirtshäusern aufspielen. Gemeint sind hier nicht die Alleinunterhalter, die eine CD in ihre teuren Anlagen schieben und dann einhändig eine Melodie dazu beitragen. Gemeint sind vielmehr Virtuosen, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben und ohne Strom auskommen.

Die „Fregga“ sind eine solche Gruppe, der bei jedem Ton der Spaß an der Freude anzumerken ist. Sebastian Lottes aus Zips und Daniel Rupprecht haben sich vor zehn Jahren mehr oder weniger zufällig zusammengefunden, als bei der Lindenhardter Kirwa kurzfristig die Musik ausgefallen war. „Wir können doch nur fünf Stückla“, gaben sie anfangs zu bedenken. Doch der Erfolg machte ihnen so viel Mut, dass sie ihr Repertoire ständig erweiterten.

Beim Jubiläum in Körbeldorf spielten sie parallel in den zwei Gasträumen nonstop fünf Stunden lang, auswendig und ohne sich zu wiederholen. Noten brauchen sie nicht, auch nicht beim Üben, da lernt etwa der Harmonikaspieler Lottes lieber mit Videos aus Youtube.

Spielte das Duo im vergangenen Jahrzehnt mit wechselnden Tuba-Bläsern, so haben sie jetzt mit Thomas Reichel aus Kasendorf die ideale Ergänzung gefunden. Die vielen Gäste waren sich einig: „Das sind die besten Fregga aller Zeiten.“

Lustige G‘schichten

Einen ganzen Abend lang herrschte eine prächtige Stimmung, weil auch sämtliche Kirwa-Gassenhauer gesungen wurden, von der „Fischerin am Bodensee“ über „Marina“ bis zur „Schwarzen Natascha“. Der Alltag war so schnell vergessen und es wurde an den Tischen auch nicht von Sorgen und Krankheiten erzählt, sondern von schönen Erlebnissen und lustigen Begebenheiten. Und am nächsten Tag riefen sich alle gegenseitig an, um von dem tollen Gemeinschaftserlebnis zu schwärmen.

Uns vom „Räuberstübl“ kam da ein spontaner Gedanke: Warum trifft sich die krisengeschüttelte Pegnitzer Stadtverwaltung, die seit vergangener Woche mit Hilfe von externen Mediatoren wieder auf eine gemeinsame Linie gebracht werden soll, nicht einfach einmal zu so einem Abend. Bekanntlich verbindet doch die Musik. Wir sind sicher, dass da keiner vorzeitig heimgehen würde.

