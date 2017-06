Megaparty in Willenreuth

Das ganze Dorf war beim 110-jährigen Bestehen der Feuerwehr auf den Beinen - vor 30 Minuten

WILLENREUTH - Fast das ganze Dorf war am Wochenende auf den Beinen, als die Feuerwehr Willenreuth mit Fahnenweihe und Festumzug ihr 110-jähriges Bestehen gefeiert hat. Die Willenreuther griffen ihrer Wehr tatkräftig unter die Arme, um die riesige Veranstaltung zu stemmen. Und die Stadt Pegnitz hielt den 35. Tag der Feuerwehren ab.

Einer der Höhepunkte bei der großen Jubiläumsfeier der Feuerwehr Willenreuth war der große Festzug durch den Ort. 72 Vereine – darunter fünf Musikkapellen – beteiligten sich. © Klaus Trenz



Die Rocknacht vom Freitag mit rund 500 Besuchern bei der Band F.U.C.K und ein nahezu volles Zelt bei der Party-Nacht mit den Troglauern dürfte positiv in die jüngere Chronik der Feuerwehr Willenreuth eingehen. Noch bemerkenswerter aber war, dass die Willenreuther hinter ihrer Wehr stehen, so wie sie es umgekehrt tut. Auch wenn die Wehr über 100 Mitglieder hat – das ist fast das halbe Dorf – hätte sie ein Fest in dieser Größenordnung wohl nicht alleine ausrichten können.

Voller Stolz

"Ich bin sehr stolz auf die Willenreuther Bürger, die in der Vorbereitung ihre volle Unterstützung zugesagt haben, bei dem Aufbau und dem laufenden Festbetrieb zahlreich und tatkräftig mit anzupacken", sagte Vorsitzender Reinhold Körber. Das beeindruckte auch Kreisbrandrat Hermann Schreck: "Nicht viele trauen sich mehr zu, solch’ ein Fest auszurichten." Und weil man eng mit den umliegenden Ortschaften wie Elbersberg oder Geusmanns verbunden ist, kamen von dort ebenfalls Bürger, die mithalfen.

Beim Festkommers gab es neben vielen Gruß- und Dankesworten zahlreiche Ehrungen. Zum einen der Stadt Pegnitz (siehe dazu untenstehender Bericht) und des Kreisfeuerwehrverbandes, andererseits von der Feuerwehr Willenreuth selbst. So ehrten Körber und Kommandant Reinhold Zitzmann für 40 Jahre aktiven Dienst Erich Haberberger, Heinrich Kaul, Georg Schriefer und Christof Wölfel. Seit einem Vierteljahrhundert sind Daniel Distler und Heinrich Henkel aktiv. Heinz Fellner erhielt eine Urkunde für 50 Jahre passive Mitgliedschaft. Seit 25 Jahren unterstützen außerdem Johann Distler, Helmut Wölfel und Reinhold Zedler die Feuerwehr Willenreuth.

Blumen zum Dank

Weiß-rot-golden erstrahlt die neue Fahne der Wehr. Die Zeit hatte die alte aus dem Jahr 1952 so arg verschlissen, dass sie nicht mehr repariert werden konnte. © Klaus Trenz



Für die Frauen und Männer aus dem Dorf, die sich für Feuerwehr und Dorfleben ohne Wenn und Aber engagieren, gab es kleine Geschenke und Blumen: So wurden Heinrich und Angela Troidl, Georg und Renate Bauer, Marion Zitzmann, Marion Körber, Linda Windisch, Hildegart Rödl sowie Rosa Schriefer bedacht.

Den Festsonntag begann dann man mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Max Brendel, einem gebürtigen Elbersberger. Dort wurde auch die neue Fahne geweiht. Die alte von 1952 sei nicht mehr reparabel gewesen, berichtete Feuerwehr- und Ortschroniker Ludwig Bauer. Vor allem der Stoff war arg verschlissen.

Am Nachmittag setzte sich ein großer Festzug mit 72 Vereinen, inklusive fünf Musikkapellen, vom Festzelt aus durch das Dorf, in Bewegung.

KLAUS TRENZ