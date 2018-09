Mehr als 110 Fahrzeuge bei Auerbacher Oldtimer-Treffen

AUERBACH - Oldtimer werden oft günstig gekauft und gewinnen nach der Restaurierung ein Vielfaches an Wert. Beim OldtimerTreffen des Motorsportclubs (MSC) Auerbach am Sonntag konnten sich die Besucher davon überzeugen.

Alles blitzblank geputzt und aufpoliert: Besonders die männlichen Besucher begeisterten sich beim Auerbacher Oldtimer-Treffen für die historischen Fahrzeuge und ihre Ausstattung. © Brigitte Grüner



Beim Spaziergang über den Betriebshof des MSC-Vorsitzendem Dieter Wittmann fällt vor allem eines auf: Blitzsaubere Karosserien und blank geputzter Chrom. Viele Liebhaberstücke werden ausschließlich zu Oldtimer-Treffen gefahren.

Dazu gehört der Benz Patent-Motorwagen von Stefan Krauß. Das Fahrzeug mit 0,75 PS gilt als erstes Automobil der Welt. Es steht auf drei Rädern. Die Sitzbank für Fahrer und Beifahrer gleicht mehr einer Kutsche als einem Auto. Gestartet wird mit einem Schwungrad. Kolben, Zylinder, Motoröl und alles, was dazu gehört, kann bei diesem Modell, das noch keinen geschlossenen Motorraum hat, gut beobachtet werden. An einem Haken führt Stefan Krauß eine verzinkte Gießkanne mit. Alle 20 Kilometer muss er zwei Liter Kühlerwasser nachgießen, erzählt er. Nach Auerbach brauchte Krauß, stilecht mit Smoking und Zylinder gekleidet, seinen Benz daher auf einem Anhänger.

Das älteste Automobil der Welt wurde 1986 zum 100-jährigen Jubiläum – das erste Patent wurde im Januar 1886 eingereicht – in einer Neuauflage von 40 Stück nach alten Bauplänen gefertigt. 30 Jahre stand Krauß‘ Auto in einem Museum in England. Als dieses aufgelöst wurde, hat er das Liebhaberstück nach Deutschland geholt. Sieben Stunden braucht er, um Lederbank sowie Holz-, Kupfer- und Messingteile zu polieren.

Eine lange Geschichte hat auch das Militärfahrzeug des Auerbachers Josef Friedl. Der Jeep aus amerikanischer Produktion war zum Ende des zweiten Weltkrieges als Aufklärungsfahrzeug in der Normandie eingesetzt. 30 Jahre stand es danach in einer Scheune in Belgien. 2005 hat Friedl das Auto gekauft und komplett restauriert. "Da war keine Schraube mehr dran", erzählt er. Drei Jahre lang arbeitete er daran: Der Motor wurde überholt, der Unterboden verzinkt und vieles mehr. "Das ist für mich ein Abschalten vom Beruf."

Blick auf das Armaturenbrett eines ausgestellten Oldtimers: Bis das Leder und die Armaturen wieder so schön glänzen, müssen die Besitzer meist viel Zeit investieren. © Fotos: Brigitte Grüner



Insgesamt sind gut 50 Motorräder und etwa 60 Autos zum Oldtimer-Treffen des Motorsportclubs gekommen, freut sich Vorsitzender Dieter Wittmann. Das älteste dürfte das Vorkriegsmodell eines schwimmfähigen Geländewagens von VW sein, das jedoch nur kurz bei der Ausstellung zu sehen war. Die weiteste Anfahrt hatte Josef Vince, der sich einen historischen Lada in Ungarn geholt hat.

Der älteste Schlepper dürfte der Eicher von 1963 von Martin Kocik sein, so der Vorsitzende. Josef Frohnhöfer aus Kirchenthumbach ist mit dem ältesten Motorrad, einer "Ardie" von 1933, gekommen. Die 22-PS-Maschine ist in Nürnberg, das lange Zeit eine Hochburg der Zweiradherstellung war, gebaut worden.

Der MSC Auerbach feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. Eigentlich war eine Oldtimer-Ausfahrt durch das Stadtzentrum vorgesehen. Wegen des Marktsonntags zerschlugen sich diese Pläne allerdings. "Vielleicht klappt es 2019", meint Dieter Wittmann. Nicht durchführbar war auch ein Treffen historischer Feuerwehrfahrzeuge. Zwei Jahre hatten Claudia und Thomas Kormann dafür investiert, Flyer verteilt und 120 Besitzer alter Feuerwehrautos kontaktiert.

Als nur acht Zusagen eingingen, wurde die Veranstaltung abgesagt. Die Historische Feuerwehr in Windischeschenbach hatte ausgerechnet zum gleichen Termin erstmals zu einem zweitägigen Treffen mit großer Blaulicht-Ausfahrt eingeladen.

BRIGITTE GRÜNER