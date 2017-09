Mehr als ein Kneipensport

Dartsportverein Pegnitz lud zum ersten Steeldart-Turnier ein - vor 41 Minuten

PEGNITZ - Erst Ende Juli wurde der DSV, der Dartsportverein Pegnitz, gegründet. Nun hat das erste Steeldart-Turnier im ASV Sportheim stattgefunden. Innerhalb von knapp zwei Monaten hat Vorsitzender Markus Freiberger mit 14 Mitgliedern eine schlagkräftige Truppe vor die Zielscheibe gestellt. Das Turnier sollte den Sport in der Region bekannter machen.

Der Dartsportverein Pegnitz richtete das erste Steeldart-Turnier aus. © Markus Maisel



Der Dartsportverein Pegnitz richtete das erste Steeldart-Turnier aus. Foto: Markus Maisel



Markus Freiberger, Spitzname "Red Bull", spielt seit 28 Jahren mit Begeisterung Dart. Im zarten Alter von 13 Jahren bekam er von seinen Eltern die ersten Dartpfeile. Und zwar genau die seines damaligen Lieblingsspielers Eric Bristow. Das Finale der World Championships 1989 mit Bristow gegen Jocky Wilson verfolgte Freiberger im Fernsehen mit. Das hat ihn sofort angefixt.

Mittlerweile versucht er auch, die jungen Leute für den Sport zu begeistern. Auch deshalb hat Markus Freiberger den Dartsportverein gegründet. Während die Großen im Hauptsaal des ASV Sportheims beim Turnier um die Wette spickern, zeigen die Heranwachsenden im Nebenzimmer ihr Können. Dort befindet sich seit einigen Wochen eine von Freiberger und seinem Team aufgebaute Dartanlage mit zwei Scheiben und jeweils einem Monitor, der die Punkte zählt. "Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, bei uns spielt jeder mit", sagt Freiberger. "Unser Ziel ist es, Spielpraxis zu sammeln und Spaß zu haben."

Laut Freiberger braucht ein Dartspieler mehr als eine ruhige Hand: "Beim Dart ist die Konzentration und besonders die Augenkoordination sehr wichtig. Wenn man erfolgreich spielen will, braucht man natürlich auch ein gewisses Talent."

Zwar hat Pegnitz bereits einige Dartmannschaften, zum Beispiel im Kings Pub oder im Bowling Center, allerdings handelt es sich dabei um E-Dart. Die populäre Variante, bei denen die Spieler den Automaten erst mit Kleingeld füttern müssen, um spielen zu können. Anders als beim E-Dart besteht beim Steeldart das Barrel, die Zielscheibe, aus einer Wolfram-Nickel-Legierung. Die Spitze der Pfeile ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Metall und muss in der Zielscheibe stecken bleiben, bis der Spieler den Pfeil herauszieht.

Rechnen und taktieren

Obwohl Freiberger sowohl E-Dart als auch Steeldart spielt, bevorzugt er letztere Variante: "Steeldart ist das traditionelle Dart. E-Dart ist eher kommerziell ausgelegt. Steeldart finde ich persönlich anspruchsvoller, weil der Spieler selbst rechnen und taktieren muss. Man muss bereits bevor man wirft wissen, welche Kombinationen man werfen muss, um das ,leg‘ (ein Spiel) schnellstmöglich zu beenden." Die beiden Varianten betrachtet Freiberger als zwei unterschiedliche Sportarten: "Wir haben in der Region noch eine E-Dart-Mannschaft, die haben mit uns nichts zu tun. Die haben kein Interesse an unserer Sportart."

Markus Freiberger, Spitzname „Red Bull“, spielt seit 28 Jahren Dart und gründete den Verein. © Markus Maisel



Markus Freiberger, Spitzname „Red Bull“, spielt seit 28 Jahren Dart und gründete den Verein. Foto: Markus Maisel



Steeldart steht auch an diesem Tag im Vordergrund, obwohl laut Freiberger 90 bis 95 Prozent der Turnierteilnehmer auch E- Dart spielen. Darunter der 15-jährige Max Nixdorf, der für den Weidener Dartverein, die "Don Promillos", antritt. "Ich selbst spiele zuhause E-Dart und in der Liga. Allerdings kann ich auch Steel-dart spielen." Das beweist er durch einen zweiten Platz im Jugend-Doppel und bei den Herren. "Ich spiele seit einem Jahr Dart und kam durch meinen Vater dazu", sagt er. Für ihn ist die Ruhe die wichtigste Fähigkeit, die ein Dartspieler mitbringen sollte.

Und damit die Spieler wiederum mit den richtigen Materialien ausgestattet sind, ist Christoph Reim aus Nürnberg da. Er ist nebenberuflich Darthändler und verkauft Spitzen, sogenannte Tips, Griffe, in der Fachsprache Barrel und Flügel, sogenannte Flights, in allen Größen, Farben und Preisklassen.

Auch ganze Pfeile bietet der Dartfan an, der selbst im Verein spielt und beim Turnier dann auch ein paar Pfeile wirft. "Durchschnittlich zahlt der Kunde etwa 50 Euro für einen guten Pfeil." Laut Reim kann noch deutlich mehr für einen Dartpfeil fließen: "Phil Taylor hat vor einiger Zeit eine limitierte Edition von Dartpfeilen herausgebracht, die mittlerweile für 600 Euro auf Ebay verkauft werden". "Fliegen die Pfeile von alleine?", meint ein Spieler darauf und schmunzelt.

Ins Ziel fliegen die Pfeile von Markus Freiberger meistens. Sein Team "Red Bull", mit dem zwölfjährigen Cedrick Küffner, belegt den fünften Platz. Auf dem ersten Rang bei den Herren landet der Pegnitzer Wolfgang Lautner vom DC Grauen Star. Er bringt seine Pfeile am präzisesten ins Ziel.

Für Freiberger ist nach dem Turnier vor dem Turnier: "Wir spielen diese Saison sechs Turniere." Vor der Saison hat der Dartverband Nordostbayern, kurz NOBDV, auch Thüringer Mannschaften aufgenommen. Der NOBDV ist somit in drei Ligen aufgeteilt: Kreisklasse Thüringen, Oberfranken und Süd, der Raum um Schwandorf. Für Freiberger ist der Sport am Wachsen: "Wir hatten letzte Saison eine Probesaison mit acht Mannschaften, mittlerweile sind es doppelt so viele."

MARKUS MAISEL