Mehr als nur ein heißer Sommer, auch in Plech

PLECH/BAYREUTH - Wenig Regen, frühe Trockenheit: Der Sommer 2018 fällt aus dem Rahmen. Steckt der Klimawandel dahinter? Was bedeutet der Wahnsinnssommer für die Zukunft? Klimaforscher sind vorsichtig, raten aber schon mal zu einem grundsätzlich anderen Umgang mit Wasser.

Trockene Angelegenheit: Marlies (links) und Iris Prey (rechts) aus Plech beobachten das Wetter. Foto: Ralf Münch



Seit 1999 misst Marlies Prey an der Wetterstation in Plech Niederschlag und Temperatur für den Deutschen Wetterdienst (DWD). Dass es in den vergangenen Wochen wenig geregnet hat, so viel ist klar. Aber das ist es gar nicht, was Marlies Prey so verwundert. Es sei die bisher geringe Menge an Schnee und Regen insgesamt, die das Jahr so besonders mache.

Es hat wenig geregnet heuer. Das tat es auch 2003. Doch wenn man die beiden Rekordsommer vergleicht, fällt auf, dass schon der Frühling regenarm war. Vom Sommer ganz zu schweigen.

So sieht es auch Hans-Jürgen Schwarz von der Wetterstation in Tannfeld-Thurnau. "Jahre, in denen es in einem Monat mal sehr wenig geregnet hat, haben wir immer mal wieder gehabt. Dass es aber sechs Monate hintereinander, von Februar bis Juli, so wenig regnet, das ist schon sehr ungewöhnlich", bestätigt er.

In seiner Wetterstation sei man bei vier Monaten nicht über 30 Liter monatlichen Gesamtniederschlag gekommen und bei den anderen beiden nicht über 60. So etwas sei jedoch nicht einmalig, fügt er hinzu.

Das Jahr mit der geringsten Niederschlagsmenge in Tannfeld-Thurnau seit dem Beginn der Aufzeichnungen (1941) sei 1953. Damals sei man auf eine Gesamtniederschlagsmenge von 472 Litern gekommen. Zum Vergleich fügt er hinzu, der Durchschnitt des jährlichen Gesamtniederschlages seit dem Beginn der Messungen liege zwischen 600 und 700 Litern.

Aus den zuvor erwähnten Messungen ergibt sich, dass dieses Jahr die bisherige Rekordmarke von 1953 nicht unterschritten werden muss. Wenn es aber in Tannfeld-Thurnau das ganze Jahr über so weiter geht wie bisher, könnte es sein, dass ein neuer Tiefpunkt erreicht wird.

Iris Prey erfasst für den DWD die Entwicklung bestimmter Pflanzen. Sie dokumentiert zum Beispiel, wann Schneeglöckchen zu blühen begonnen haben. Auch sie hat dieses Jahr außergewöhnliche Beobachtungen gemacht. Viele Pflanzen seien ihrer normalen Zeit voraus.

Professor Christoph Thomas von der Universität Bayreuth liegen Daten über Niederschlag und Temperatur in Bayreuth seit 1851 vor. Das Frühjahr 2018 (Januar bis Juli) sei mit einer Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad sogar das wärmste seit Aufzeichnungsbeginn. Für die gegenwärtige Dürre sei nicht nur die Menge des Niederschlages von Bedeutung.

Ein großer Anteil des Regens in diesem Frühjahr sei Starkregen gewesen. Dieser heftige Regen trage wenig zur Durchfeuchtung des Bodens bei und bringe daher kaum pflanzennutzbares Wasser. Die hohen Temperaturen führen zu einer starken Verdunstung — was die Dürre zusätzlich verstärke, sagt Thomas. Die Zunahme von Starkregen und infolge dessen auch Dürre sei jedoch nicht nur in diesem Jahr, sondern bereits seit 25 Jahren zu beobachten. Ist der weltweite Klimawandel die Ursache für das ungewöhnliche Wetter? "Ja, durch den Klimawandel nimmt die Wahrscheinlichkeit von solchen extremen Temperaturen und Dürren zu, auch wenn jedes Ereignis nicht direkt ursächlich auf den Klimawandel zurückzuführen ist", sagt Thomas.

Wasserspeicher nötig

Damit meint er, dass einzelne Ausschläge noch kein Bild eines Klimawandels ergeben müssen, wohl aber eine Beobachtung über den Zeitraum von 30 Jahren. Innerhalb einer solchen Periode verschiebe der Klimawandel die Durchschnittstemperatur in Bayern um 1,4 Grad nach oben. Durch diese Erwärmung wiederum würden extreme Temperaturen und Dürre wie in diesem Jahr wahrscheinlicher.

Die aktuelle Dürre sei vermutlich durch die Kombination aus geringem Niederschlag mit hohem Anteil an Starkregen und starker Verdunstung verursacht worden. Klimaprognosen von 30 Jahren haben dieses Phänomen schon vorhergesagt. Eine bessere wissenschaftliche Erklärung als der Klimawandel falle ihm nicht ein. "Wir müssen sehr genau unsere Wasserverfügbarkeit planen. Es muss in großem Maßstab die technische Infrastruktur geschaffen werden, Wasser zu speichern", empfiehlt Thomas.

