Mehr Aufträge für KSB aus Asien und Europa

Für das Jahr 2018 gab es eine Steigerung um 1,7 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Das Volumen der von KSB verbuchten Auftragseingänge stieg im Geschäftsjahr 2018 um 38,2 Millionen Euro auf 2304 Millionen Euro (Vorjahr: 2265 Millionen). Es wäre ohne negative Währungseinflüsse um 96,8 Millionen Euro deutlich höher ausgefallen.

Die KSB bestimmt das Stadtbild von Pegnitz. © Richard Reinl



Die KSB bestimmt das Stadtbild von Pegnitz. Foto: Richard Reinl



Die Steigerung um 1,7 Prozent ist vor allem auf das Geschäft im verarbeitenden Gewerbe, in der Gebäudetechnik und auf das wiedererstarkende Geschäft mit Flüssiggasarmaturen zurückzuführen.

Etwa zwei Drittel des Zuwachses im Auftragseingang kamen aus Asien und aus Europa. Die Gesellschaften in Nordamerika haben sich positiv entwickelt, während das Geschäft in Südamerika vor Währungseinflüssen schwächer ausgefallen ist. Währungsbereinigt sind alle Regionen gewachsen; das währungsbereinigte Wachstum des Konzerns beträgt 6 Prozent. Der Umsatz stieg 2018 um 38,3 Millionen Euro (plus 1,7 Prozent) auf 2243,3 Millionen (Vorjahr: 2204,9 Millionen).

Dieser wäre ohne negative Währungseinflüsse um 89,1 Millionen ebenfalls deutlich höher ausgefallen (5,8 Prozent). Wegen der zum Teil länger laufenden Bestellungen folgt der Umsatz dem Auftragseingang zeitlich verzögert. Die 2018 wieder vermehrt erhaltenen Bestellungen für Großaufträge wird KSB entsprechend den Planungen der Kunden 2019 und in den Folgejahren fakturieren. Sie betreffen vornehmlich Projekte in den Geschäftsfeldern Energie und Industrie.

Altersversorgung erweitert

Das Ergebnis vor Steuern, das KSB mit dem Geschäftsbericht am 28. März veröffentlicht, entspricht der bereits im Laufe 2018 getätigten Aussage und wird wie erwartet deutlich unter dem des Vorjahres liegen. Wesentlichen Einfluss hat in diesem Bereich die Vorsorge für ein Altprojekt in Großbritannien in Höhe von 25 Millionen.

Zudem haben sich insbesondere Sonderabschreibungen negativ auf das Ergebnis ausgewirkt. Hier hat das Unternehmen Impairment-Risiken Rechnung getragen sowie auf die aktuellen politischen Rahmenbedingungen im Geschäft mit dem Iran reagiert. Darüber hinaus hat KSB die betriebliche Altersversorgung um ein Kapitalwahlrecht erweitert. Dadurch konnten die Höhe der Pensionsrückstellungen optimiert und ein positiver Ergebniseffekt erzielt werden.

Im laufenden Geschäftsjahr 2019 will KSB in Auftragseingang und Umsatz weiter wachsen.

nn