Mehr eingeschworene Großfamilie als Kindergarten

Einrichtung in Riegelstein feierte ihr 25-jähriges Bestehen mit einem bunten Fest — Polit-Prominenz gespielt - 12.07.2017 19:45 Uhr

RIEGELSTEIN - Mit einem Gottesdienst in der Sankt Georgskapelle, mit Mittagessen, Kuchenbuffett, Tombola und Aufführungen hat der Kindergarten Riegelstein sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert.

Ob ABC-Schützen oder Krippenkinder: Im Kindergarten Riegelstein werden Zwei- bis Achtjährige betreut. Die Botschaft dabei lautet nicht nur beim Jubiläumsfest: Jedes Kind ist einzigartig und ein Geschenk Gottes. © Foto: Andrea Hochmuth



In einer feierlichen Prozession zogen die Kindergartenkinder zunächst in die Kapelle ein, wo sie die Gemeinde singend empfing. Jedes einzelne Kind wurde mit seinem Namen und als ein "Geschenk Gottes" begrüßt. Unter dem Motto "Volltreffer" verdeutlichte Pfarrer Christoph Weißmann, dass jedes Kind auf seine Art unersetzlich und wertvoll sei.

Bei strahlendem Sommerwetter zog die Gemeinde später weiter in den üppig geschmückten Kindergarten. Das ehemalige Schulhaus der Altgemeinde Spies war vor einem Vierteljahrhundert – auch aufgrund der Gründung einer engagierten Elterninitiative – zum Kindergarten umgebaut worden, in dem auch die Landjugend Räume für ihre Arbeit hat.

Bürgermeister Claus Meyer (FW), der selbstgebrautes Bier für die Feier gespendet hatte, lobte das Konzept der von der Stadt finanzierten Einrichtung. Eltern, Erzieher und Kinder seien dort wie eine Großfamilie, die über die Kindergartenzeit hinaus miteinander verbunden sei. Mit Blumen bedankte sich Meyer bei Leiterin Gabi Neupert und ihrem Team Melanie Axmann und Manuela Raum.

Die Erzieherinnen freuten sich besonders, dass zu der Feier auch viele "Ehemalige" gekommen waren. Neupert ist stolz, dass überdurchschnittlich viele der einstigen Schützlinge inzwischen weiterführende Schulen besuchten. In Riegelstein werden Kinder von zwei bis acht Jahre betreut. Von der Frühförderung bis zur Schulkinderbetreuung, von Musik-, Turn- und Yogastunden über gemeinschaftliches Kochen und Backen bis zu Theateraufführungen bei den Sommerfesten können sich die Kinder ausprobieren und entfalten. Ein tatkräftiger Elternbeirat ermögliche viele Aktionen erst.

Die Kindergartenkinder nahmen in Gstanzeln Bürgermeister, Pfarrer, Elternbeiräte und Helfer auf die Schippe und stellten das Gesungene auch szenisch dar. Mit knallroten Kindergarten-Shirts bekleidet und rot-weißen Pompons in Händen bedankten sich die Kleinen in Cheerleader-Manier bei ihren Betreuerinnen. Mit zünftiger Musik der "Dadara" ging es durch den Nachmittag. Ein Clown zauberte Luftballonfiguren. Für "Menschen in Not" sammelten die Kinder 250 Euro unter anderem durch den Verkauf selbst-designter Tassen.

