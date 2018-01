Mehr Großaufträge: Asien beschert KSB Wachstum

PEGNITZ - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat 2017 sowohl seinen Auftragseingang als auch den Umsatz erhöht. Dies zeigen die noch vorläufigen Zahlen des Unternehmens für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Das Volumen der von KSB verbuchten Auftragseingänge war demnach 2017 um 108,1 Millionen Euro größer als im Vorjahr. Diese Steigerung um fünf Prozent auf nun 2264,2 Millionen Euro sei vor allem auf das Geschäft in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, in der Industrie sowie im Bergbau zurückzuführen, teilt der Pumpenhersteller mit.

Umsatz wuchs um 1,5 Prozent

Neben Europa bildete die Region Asien/Pazifik einen regionalen Schwerpunkt des Auftragseingangs; die dort eingegangenen Bestellungen machten etwa die Hälfte des Zuwachses aus. Auch die Gesellschaften in der Region Amerika hätten sich positiv entwickelt, teilt der Konzern mit. Dessen Umsatz stieg 2017 um 31,6 Millionen Euro (plus 1,5 Prozent) auf 2197,3 Millionen. Wegen der zum Teil länger laufenden Bestellungen folgen die Erlöse dem Auftragseingang immer zeitlich verzögert.

Die 2017 wieder vermehrt erreichten Großaufträge wird KSB gemäß der Planungen der Kunden in diesem und den folgenden Jahren ausführen. Es geht vornehmlich um Projekte in Industrie und Energiewirtschaft.

Besseres Ergebnis angepeilt

Das Konzernergebnis vor Steuern, das KSB mit dem Geschäftsbericht am 28. März veröffentlichen wird, werde sich gegenüber dem Vorjahreswert von 74,6 Millionen Euro markant besser darstellen, so KSB. Zu dieser Entwicklung habe neben dem positiven Geschäftsverlauf auch der Fortschritt des 2016 gestarteten Effizienzsteigerungsprojekts beigetragen, heißt es von dem Unternehmen.

Im laufenden Geschäftsjahr will der Konzern den Wachstumstrend fortsetzen. Neben einer Steigerung von Auftragseingang und Umsatz strebe KSB eine nochmalige Ergebnisverbesserung an, so das Unternehmen.

