Mehr Kunden am Feiertag in Plech

PLECH - Schnell, schnell beim Bäcker oder Metzger eine Brotzeit holen, oder geschwind noch den Wocheneinkauf erledigen, etwas holen, was man vergessen hat. Wer in einer katholisch geprägten Gemeinde wohnt und am Mittwoch shoppen wollte, stand vor verschlossenen Türen. Also ab in einen Ort wie Plech, wo trotz katholischem Feiertag Läden offen waren.

Während in katholisch geprägten Gemeinden am Mittwoch die Geschäfte geschlossen hatten, konnten die Kunden im evangelischen Plech zum Einkaufen gehen. © Ralf Münch



"Wir haben an diesem Tag tatsächlich mehr Kunden als an gewöhnlichen Tagen", sagt Ursula Egger, Sprecherin der Rewe-Gruppe, Region Süd. Die höhere Nachfrage und stärkere Kundenpräsenz werde im Personaleinsatzplan und bei Warenbestellungen berücksichtigt. Dies gelte vor allem für die Frischwarengruppe wie Obst und Gemüse beziehungsweise Molkereiprodukte. Sie machte die Beobachtung, dass an dem Feiertag bestimmte Waren verstärkt nachgefragt würden. "Der Umsatz ist an solchen Tagen höher, als an einem normalen Wochentag", so Egger.

Auch bei der Plecher Aldi-Filiale wurde im Vorfeld schon mit leicht erhöhten Besucherzahlen gerechnet. "Einen Ansturm haben wir aber nicht erwartet", sagt Tobias Neuhaus von Aldi-Süd. Die Zahlen werden wohl eher denen eines typischen Montags entsprechen.

Bei der Dienstplangestaltung habe man sich an den Plänen des Vorjahres orientiert. Also hat man eine Person mehr als an einem normalen Mittwoch. Mit signifikanten Unterschieden, welche Produkte gekauft werden, rechnet er aber nicht. Es werde sich nicht vom üblichen Kaufverhalten unterscheiden. "Erfahrungsgemäß sind an solchen Tagen aber insbesondere Frischeartikel wie Fleisch und Gemüse gefragt", so Neuhaus weiter. Der Aldi-Sprecher erwartet auch keine gravierenden Unterschieden gegenüber einem normalen Werktag bei den Umsatzzahlen.

Einen normalen Tag erwartete auch Heike Lindner-Fiedler im Vorfeld des Feiertages für ihre Metzgereifiliale in Plech. Wie gewohnt, arbeiteten auch am Feiertag sechs Mitarbeiter. "Es ist ja Urlaubszeit, da fahren viele auch nach Nürnberg oder Bayreuth zum Einkaufen", sagt sie.

"Wir geben dazu keine Auskünfte", sagt Tamara Gottwald von der Marketingabteilung der Bäckerei Schaller, die im Rewe-Markt eine Filiale hat.

FRAUKE ENGELBRECHT