Mehr Parkplätze für Besucher der Rodelbahn

Bauausschuss nickt Antrag der Firma Wiegand ab — Schulkinder bitten um Tempo 30 in Rackersberg - vor 32 Minuten

POTTENSTEIN - Schulkinder aus Rackersberg hatten den Antrag gestellt, innerorts Tempo 30 einzurichten. Der Bauausschuss nickte dies ab, genauso wie die Parkplatzerweiterung bei der Sommerrodelbahn.

Blick von oben auf die Sommerrodelbahn und die Parkplätze an der B 470. Ihre Pkw abstellen sollen die Besucher künftig auf dem Berg; die Firma Wiegand wird dort mehr Parkplätze bauen als ursprünglich vorgesehen. © Ralf Münch



Momentan gilt in Rackersberg Tempo 50. Doch laut den Schülern fahren Verkehrsteilnehmer mit teils 70 Sachen durch den Ort. Die Jungen und Mädchen müssen an der Straße entlang zur Bushaltestelle laufen und fühlen sich sicherer, wenn die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt wird. "Wir haben Angst, dass uns etwas passiert", schreiben die Kinder in ihrem Antrag.

Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) begrüßte den Antrag der Kinder. "Wir haben nichts dagegen", sagte er in der Sitzung des Bauausschusses am Montagabend. Er schlug vor, innerorts von Rackersberg Tempo 30 versuchsweise anzuordnen. "Wenn es sich bewährt, lassen wir es so stehen", skizzierte Frühbeißer. Die Mitglieder des Bauausschusses nickten seinen Vorschlag ab.

Der Bau der Sommerrodelbahn ist in vollem Gange. Da laut Frühbeißer die geplanten 180 Parkplätze zu Spitzenzeiten nicht für die Besucher ausreichen, muss nachgebessert werden. Die Firma Wiegand will deshalb die Parkfläche um 100 Plätze vergrößern. Mit dem Landratsamt sei das Vorhaben abgestimmt, der Bebauungsplan werde um eben diese Fläche ergänzt. Die Bauausschuss-Mitglieder hatten nichts dagegen.

Auch die Erweiterung von Beka in Wannberg stand auf der Tagesordnung. Diesmal ging es um die Entwässerungsplanung. Das Unternehmen hat nachgewiesen, dass das gesamte Oberflächenwasser auf dem Firmengelände versickern kann. Die Planung sei mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt, so Frühbeißer, man könne ihr also zustimmen. Ursprünglich war angedacht, dass das Oberflächenwasser über die Straße auf ein anderes Grundstück geleitet wird, um dort zu versickern. Roland Lang (BU) wollte wissen, was mit diesem Grundstück nun passiere. Frühbeißers Antwort: "Es muss wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden." Die Stadträte erteilten ihr Einvernehmen.

LUISA DEGENHARDT