Mehr Platz für Häuslebauer in Plech?

Gemeinderat beschäftigt sich am Montag mit dem Thema Neubaugebiet an der Kreuzsteinstraße - vor 19 Minuten

PLECH - Bisher hat der Marktgemeinderat nur hinter verschlossenen Türen über das Thema gesprochen, nun wird es öffentlich: Die Gemeinde will an der Kreuzsteinstraße ein neues Baugebiet ausweisen.

Was jetzt noch Ackerland ist, könnte bald Neubaugebiet werden. Entlang einer neu zu bauenden Straße Richtung Schulstraße (siehe Häuser im Hintergrund) sollen neun Grundstücke entstehen. © Foto: Kerstin Goetzke



Derzeit gelten die sechs Grundstücke an der Kreuzsteinstraße noch als Ackerland, aber das soll sich bald ändern: Am kommenden Montag, 13. März, will der Marktgemeinderat über die Änderung des Flächennutzungsplans sprechen und später ein Baugebiet ausweisen.

Die Gespräche, die bereits zwischen Gemeinde und Grundstücksbesitzern laufen, beziehen sich vorerst auf die Änderung der Flächennutzung. Über Käufe werde noch nicht geredet, sagt zweite Bürgermeisterin Renate Pickelmann (ÜWG) auf Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

In den ersten Überlegungen zum Neubaugebiet an der Kreuzsteinstraße gehen Gemeinde und Verwaltung von neun Bauplätzen aus. Sie sollen entlang einer Stichstraße — einer Straße mit Wendemöglichkeit — liegen, die etwa bei der unteren Einfahrt der Straße "Am Vogelwasser" beginnt und auf den jetzigen Acker Richtung Schulstraße führt.

Nur ein Teil des großflächigen Ackerlandes soll Bauland werden. Der Bereich entlang des historischen Etterwegs ("Gässla") soll auch nach der Änderung des Flächennutzungsplans weiter als Ackerland genutzt werden können, erklärt der geschäftsleitende Beamte der Verwaltung Betzenstein/Plech, Roland Leuchner.

Die Idee, an der Kreuzsteinstraße ein Baugebiet auszuweisen kam den Marktgemeinderäten, als die Bauplätze "Am Etterweg" recht schnell verkauft waren: In der Zwischenzeit gibt es nur noch zwei der insgesamt zwölf Bauplätze.

"Wir wollen uns als Gemeinde weiterentwickeln und haben uns dann die Frage gestellt, wo wir als nächstes Flächen ausweisen können", erklärt Pickelmann. Die Grundstücke an der Kreuzsteinstraße seien gut an den Kanal anzubinden und auch die verkehrstechnische Erschließung kann über die bereits bestehende Straße erfolgen.

Auf die Frage, warum diese Flächen nicht schon Ende der 1980er beziehungsweise Mitte der 1990er erschlossen worden sind, als die benachbarten Baugebiete Vogelwasser I und II entstanden, hat Leuchner eine Antwort parat: Der Bebauungsplan "Beck'n Wies'n" am Etterweg war bereits seit Ende der 1970er Jahre als Wohnbaufläche ausgewiesen, entsprechend war der Bebauungsplan genehmigungsfrei und ging recht schnell über die Bühne. Wenn der Gemeinderat am kommenden Montag der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans zustimmt, dauert es aber womöglich noch ein oder zwei Jahre, bis die Verfahren abgeschlossen und Häuser gebaut werden können.

Der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung beginnt am Montag, 13. März, um 19 Uhr im Rathaus.

KERSTIN GOETZKE