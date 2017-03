Mehr Tote und Verletzte bei Motorradunfällen

Statistik 2016: Zweiradfahrer leben im Straßenverkehr weiter gefährlich - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Killer Alkohol: Nach einem kontinuierlichen Rückgang der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss stieg die Zahl 2016 wieder auf 410 an. Alkoholkonsum war bei fünf Getöteten für den Unfall verantwortlich. Es wurden 214 Personen verletzt. Mehr als die Hälfte der betrunkenen Fahrer, 231 von 409, hatte mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut.

Mehr Tote und Verletzte waren 2016 bei Zweiradunfällen zu verzeichnen. © NEWS5 / Zeilmann



Mehr Tote und Verletzte waren 2016 bei Zweiradunfällen zu verzeichnen. Foto: NEWS5 / Zeilmann



Im Februar 2016 schnitt eine 42-jährige Autofahrerin in Gößweinstein eine Kurve, fuhr in den Gegenverkehr und tötete einen Motorradfahrer. Die Blutuntersuchung ergab einen Wert von 3,23 Promille Alkohol. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bauten 2016 oberfrankenweit 30 Fahrzeugführer Unfälle. Dabei erlitten 14 Menschen Verletzungen. An 251 Verkehrsunfällen waren Kinder beteiligt, wobei 275 verletzt wurden. Bei den Schulwegunfällen registrierte die Polizei mit 50 Unfällen einen leichten Anstieg. Dabei wurden 59 Schüler verletzt. Kein Unfall endete tödlich.

Mehr Senioren-Unfälle

Junge Fahranfänger waren an 3209 Verkehrsunfällen beteiligt. Insgesamt starben drei Menschen aus der Gruppe der "jungen Erwachsenen", 951 wurden verletzt. Bei den Verkehrsunfällen mit Seniorenbeteiligung registrierte die Polizei eine Steigerung um knapp sechs Prozent. Von 2732 Verkehrsunfällen mit Senioren verursachten diese 1806 Unfälle selbst. 581 Senioren wurden auf oberfränkischen Straßen verletzt, zehn kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Für sechs Fußgänger in Oberfranken endete 2016 der Unfall tödlich, 309 Passanten erlitten Verletzungen. Insgesamt waren oberfrankenweit 388 Fußgänger an Verkehrsunfällen beteiligt.

Gefährliche Situationen entstehen durch dunkel gekleidete Fußgänger oder Fahrradfahrer. Das Risiko ist in der Dämmerung sehr hoch. Ein unauffällig gekleideter Passant oder Radler ohne Licht ist ab 25 Metern Entfernung kaum zu erkennen. Helle, auffällige Kleidung mit Reflektoren und Beleuchtung am Rad garantieren die sichere Verkehrs-Teilnahme.

Die Zweirad-Saison endete mit mehr getöteten und verletzten Motorradfahrern. 2016 starben zwölf Motorradfahrer und zwei Mofa- oder Mopedfahrer. 506 motorisierte Zweiradfahrer erlitten Verletzungen. 2016 gab es in Oberfranken 549 Motorradunfälle. Über die Hälfte (309 von 549) der oberfränkischen Motorradunfälle wurden von den Bikern selbst verursacht.

Nachdem seit 2010 die Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung stets zunahmen, ist 2016 erstmals ein leichter Rückgang um knapp 2,3 Prozent auf 6753 festzustellen. Dabei kam zwar kein Mensch ums Leben, aber dennoch erlitten 45 Personen bei 43 Wildunfällen Verletzungen. Insbesondere Zusammenstöße mit Rehwild sind offensichtlich gefährlich. n

n

Mail an die Redaktion