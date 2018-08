Mehr Wasser für den Mühlbach in Pegnitz

Wasserwirtschaftsamt Hof hat Sandsäcke aufgeschlichtet - vor 22 Minuten

PEGNITZ - Um dem Mühlbach in Pegnitz etwas mehr Wasser zuzuführen, hat das Wasserwirtschaftsamt Hof kürzlich Sandsäcke an der Gabelung von Fichtenohe und Mühlbach aufgeschlichtet.

Um dem Mühlbach in Pegnitz etwas mehr Wasser zuzuführen, hat das Wasserwirtschaftsamt Hof kürzlich Sandsäcke an der Gabelung von Fichtenohe und Mühlbach aufgeschlichtet. © Jürgen Wunderlich



Um dem Mühlbach in Pegnitz etwas mehr Wasser zuzuführen, hat das Wasserwirtschaftsamt Hof kürzlich Sandsäcke an der Gabelung von Fichtenohe und Mühlbach aufgeschlichtet. Foto: Jürgen Wunderlich



Diese befindet sich zwischen der Guyancourtbrücke und den Tennisplätzen von Schwarz-Weiß Pegnitz. Somit fließt im Mühlkanal etwas mehr Wasser, was den wenigen dort im Rinnsal verbliebenen Fischen zugute kommt. Sie sollen aber durch den Fischereiberechtigten der Stadt Pegnitz abgefischt und in ein anderes Gewässer versetzt werden. Aller Voraussicht nach im Hauptlauf der Pegnitz, vermutlich auf Höhe des Sägewerks Asmus, so Jürgen Wunderlich vom Wasserwirtschaftsamt.

Von der Fichtenohe könne allerdings nicht mehr Wasser abgezweigt werden, weil sonst der Wasserstand dort zu niedrig wird. Kritisch sei dieser allerdings nicht. Auch wenn die Fische herausgenommen sind, sollen die Sandsäcke vorerst liegen bleiben, bis es „ordentlich“ regnet und wieder genügend Wasser fließt.

Trotz der Umleitung befindet sich im Mühlbach nicht genug kühles Nass, damit der Düker an der Schlossstraße funktioniert. Wunderlich vermutet, dass unterirdisch Wasser versickert.

kgoe