Mehr Wohnungen und neue Häuser in Pegnitz

PEGNITZ - In der Stadt Pegnitz gibt es 645 Leerstände. Doch das reicht bei weitem nicht aus, um die Baubedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sagt Bürgermeister Uwe Raab auf Nachfrage unserer Zeitung.

Auch private Investoren profitieren von der Ausweisung des Fördergebietes, betonen Manfred Kohl (li.) und Hans-Ulrich Warber von der Stadt Pegnitz. Hier das Vorhaben in der Hauptstraße. Foto: Sonny Adam



Für eine Stadt wie Pegnitz klingt die Zahl von 645 Leerständen, die im Zuge des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ermittelt worden sind, unglaublich viel. Und trotzdem sind Baugrund und freie Grundstücke rar. Ein Paradox? "Bei den freien Leerständen, die im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes ermittelt worden sind, handelt es sich nicht um komplette Gebäudeleerstände, sondern meist nur um in Teilen ungenutzte oder unbewohnte Gebäude, Nebengebäude, Büroräume, Scheunen, Schuppen oder landwirtschaftliche Gebäude".

Das erklärt der Fachreferent Hans-Ulrich Warber und relativiert die Zahlen damit. Warber ist seit Anfang des Jahres damit beschäftigt, die Zahlen für das Leerstandskataster zu sammeln und auf einem aktuellen Stand zu halten. Er hat 210 Baulücken ermittelt und die Eigentümer dieser Grundstücke angeschrieben. Außerdem hat er sich mit weiteren 103 Eigentümern von leer stehenden Gebäuden in Verbindung gesetzt. Auskunft bekommen hat er allerdings nur von 104 "Baulücken-Eigentümern" und von 18 Eigentümern von leer stehenden Immobilien.

Raab will "Verdichtung"

"18 Baulücken können infolge der ersten Abfrage Interessenten angeboten werden sowie vier leer stehende Gebäude", betont Bürgermeister Uwe Raab. "Aber wir sind zur innerörtlichen Verdichtung verpflichtet", erklärt der Bürgermeister. "So schlecht ist das gar nicht. Das entspricht immerhin einem mittelgroßen Baugebiet", findet Raab.

Trotzdem können die unbebauten Grundstücke und die leer stehenden Gebäude die Nachfrage nicht decken. "Wir müssen natürlich den Landverbrauch auf der grünen Wiese stoppen, können nicht einfach Baugebiete ausweisen. Wir brauchen eine Mischform, um trotzdem Grundstücke anbieten zu können", betont der Bürgermeister. Deshalb seien Baugebiete dringend nötig.

Das Baugebiet Winterleite Nord wurde innerhalb des Jahres bebaut. Auch im Baugebiet Trockau-Heuberg II hat sich viel getan. Von insgesamt sechs Parzellen sind bereits drei verkauft, ein Wohnhaus steht schon.

"Wir haben in Büchenbach auf der Pfarrwiese sechs Parzellen geschaffen - ein Wohnhaus ist bereits fertig. Und außerdem haben wir das bestehende Baugebiet Winterleite Süd um 14 Parzellen erweitert", legt der Pegnitzer Rathauschef offen.

Weitere neue Möglichkeiten für Interessenten werden noch in diesem Jahr in Angriff genommen. So startet im Herbst das sogenannte Umlageverfahren in Troschenreuth. Dort werden voraussichtlich etwa 24 Parzellen entstehen. In Horlach-Rainäcker sind 26 Bauparzellen geplant. Manfred Kohl legte offen, dass die Größe der Baugrundstücke stetiger Änderung unterliegt. Während die Bauherren früher große Grundstücke wünschten, beschränken sich heute die Interessierten auf Wunschgrößen von 600 bis 800 Quadratmetern. "Wir haben im Zuge der Nachverdichtung oft auch schon die Parzellierung geändert", so Kohl.

Baustelle in Lindenstraße

"Wir schaffen in Pegnitz außerdem Mietwohnungen.". Beispiel: In der Lindenstraße wird das "Schwarze Ross" abgebrochen. Insgesamt sollen 100 Mietwohnungen entstehen. Auch im ehemaligen Intersport, mitten in der Stadt, werden hochklassige Wohnungen gebaut, freut sich die Verwaltung. "Die Wohnungen sind variabel nutzbar, haben unterschiedliche Größen — sie sind für Singles und Familien gedacht", sagt Bauamtsleiter Kohl.

Nicht nur Projekte, die von der Stadt in Eigenregie realisiert werden, profitieren von den Fördertöpfen. Das Intersport-Gebäude liegt im Bereich des Isek-Konzeptes, so Kohl.

Echte Leuchtturmprojekte sind außerdem die Neugestaltung des Bahnhofes, die Entwicklung des K&P- und des PEP-Areals. "Wir wollen einen Ideenwettbewerb durchführen", kündigt Raab an. Die Verwaltung ist zuversichtlich, dass die Abstimmungen noch in diesem Jahr von statten gehen können und dass der Stadtrat noch heuer die Rahmenbedingungen festlegen kann.

"Wir sind allerdings von vielen abhängig, müssen uns mit der Regierung von Oberfranken und der Bahn abstimmen. Deshalb lässt sich über den Zeitplan nichts Genaues sagen", relativiert Raab allzu große Erwartungen.

SONNY ADAM