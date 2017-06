Mehrere Einbrüche im Industriegebiet Eschenbach

ESCHENBACH - Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Sonntag, 25. Juni, auf Montag, 26. Juni, durch das Aufwuchten einer rückwärtigen Türe in eine Lagerhalle im Industriegebiet „Am Stadtwald“ in Eschenbach ein.

Durch das Zerstören mehrerer Rigipswände gelangte der Täter von der Halle in den angrenzenden Getränkemarkt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Aus dem Markt selbst wurde dem ersten Augenschein nach nichts geklaut.

Anschließend begab sich der bisher Unbekannte zu einem in der Nähe gelegenen Autohaus. Hier wurden die Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung abgeschlagen. Nachdem die Scheinwerfer jedoch weiterhin leuchteten, ließ der Täter von einem Einbruchsversuch ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 280 Euro.

Nach diesem verhinderten Einbruch drang der Täter über einen Zaun auf das daneben liegende Gelände eines Baugeschäftes ein. Hier wurde ebenfalls ein Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung abgerissen. Der Täter warf dann mit einem Stein eine Fensterscheibe im 1. Stock ein. Hinter diesem Fenster schlief ein Mitarbeiter der Baufirma und wurde von dem Stein am Fuß getroffen. Der Mitarbeiter bemerkte noch, dass der Täter aus dem Hof flüchtete und verständigte gegen 1.30 Uhr sofort die Polizei.

Trotz einer groß angelegten Absuche der Umgebung unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera konnte der Täter nicht gefasst werden. Es entstand auch in diesem Fall ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmung zu dieser Zeit gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Eschenbach unter Telefon (09645)92040 zu melden.

