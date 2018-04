Mehrere Männer schlagen auf 20-Jährigen in Bayreuth ein

Junger Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ein 20-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen in der Bayreuther Fußgängerzone von mehreren Männern verprügelt. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 3.30 Uhr wurde der 20-Jährige in der Badstraße von mehreren Männern niedergeschlagen. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht werden. Zeugen dieses Vorfall möchten sich bitte an die PI Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer: 0921/506-2130 wenden.

