Mehrfamilienhaus in Scheßlitz nach Brand unbewohnbar

Nachbar war mitten in der Nacht auf das feuer aufmerksam geworden - Drei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen - vor 37 Minuten

SCHESSLITZ - Drei verletzte Bewohner und geschätzte 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Wohnhausbrandes vom frühen Mittwochmorgen in Scheßlitz. Kriminalbeamte aus Bamberg haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Ein Nachbar wählte gegen 1.45 Uhr den Notruf und teilte den Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Bonalinostraße mit. Drei anwesende Bewohner im Alter von 14, 48 und 50 Jahren konnten sich selbständig aus dem brennenden Gebäude retten, erlitten aber jeweils Rauchgasvergiftungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die alarmierten Feuerwehren aus der Umgebung hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, dennoch griffen die Flammen auf den Dachstuhl über und zogen auch ein Nachbargebäude leicht in Mitleidenschaft. Das Mehrfamilienhaus ist durch den Brandschaden sowie durch Ruß und Löschwasser vorübergehend nicht bewohnbar.

Zur Klärung der bislang noch unbekannten Ursache des Feuers haben Brandfahnder der Kripo Bamberg die Ermittlungen aufgenommen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.