Meike Dimler putzt alle Schützen weg

Jugend- und Jahresversammlung des Zimmerstutzenverein Troschenreuth mit Ehrung der Siegreichen - vor 5 Stunden

TROSCHENREUTH - Zwei auf einen Streich: Der Zimmerstutzenverein hat sich nicht nur zur Jahresversammlung getroffen, sondern auch die Jugend des Vereins ist zusammengekommen. Neben dem Jahresresümee und einer Vorschau sind auch die Vereinsmeister geehrt und die Könige proklamiert worden.

Die Sieger der Vereinsmeisterschaft des Zimmerstutzenvereins Troschenreuth (von Links): Sportleiter und erster Ritter Peter Lehner, Stadtrat Helmut Dettenhöfer, Vereinsmeisterin Luftgewehr Michaela Forsmann, Vereinsmeister Pistole Werner Lehner, Schützenkönigin Luftgewehr Jana Dettenhöfer, Stadtrat und Vereinsmeister passiv Kilian Dettenhöfer, Schützenkönig Pistole Roland Gradl und Schützenmeister Werner Wegner. © Foto: privat



Die Sieger der Vereinsmeisterschaft des Zimmerstutzenvereins Troschenreuth (von Links): Sportleiter und erster Ritter Peter Lehner, Stadtrat Helmut Dettenhöfer, Vereinsmeisterin Luftgewehr Michaela Forsmann, Vereinsmeister Pistole Werner Lehner, Schützenkönigin Luftgewehr Jana Dettenhöfer, Stadtrat und Vereinsmeister passiv Kilian Dettenhöfer, Schützenkönig Pistole Roland Gradl und Schützenmeister Werner Wegner. Foto: Foto: privat



In der Jugendversammlung berichtete die erste Jugendleiterin, Michaela Forsmann, über die Jugendveranstaltungen sowie über die Erfolge der Jugend im abgelaufenen Jahr. Nach vielen Neueintritten im Jahr 2015 wurde 2016 kein Nachwuchs gewonnen. Trotzdem ist für den aktuellen Rundenwettkampf eine neuformierte Jugendmannschaft auf Punktejagd gegangen. Nach Abschluss der Vorrunde belegt diese Mannschaft Platz drei in der Tabelle.

Forsmann erinnerte an die Erfolge der vergangenen Stadtmeisterschaft, die vom SV Horlach ausgerichtet wurde. Troschenreuth stellt mit Natascha Libor die aktuelle Stadtschützenkönigin. Mit einem 72,0 Teiler sicherte sie sich den Titel. In der Jugendwertung erreichten Jana Dettenhöfer Platz eins und Meike Dimler Platz vier. Paula Dettenhöfer und Samantha Ammon belegten in der Schülerklasse die Plätze vier und fünf. Die Jugendmannschaft konnte mit Platz 1 in der Teilerwertung und Platz 2 in der Ringwertung überzeugen.

Troschenreutherin siegt

Beim Sparkassenpokalschießen des Altlandkreises Eschenbach sicherte sich Natascha Libor Platz eins mit 192,6 Ringen. Die Mannschaft belegte Platz vier.

Im zweiten Teil der Veranstaltung, der Hauptversammlung, berichtete der Schützenmeister Werner Wegner über das abgelaufene Jahr.

So beteiligte sich der Zimmerstutzenverein am Troschenreuther Kneipenfestival, er startete an der Dorfmeisterschaft der Sparte Tennis im FC Troschenreuth genauso wie an der Stadtmeisterschaft im Kegeln mit drei Mannschaften. Bei der Schützenkerwa mit dem Anschießen durch befreundete Böllergruppen wurden die Sieger der Dorfmeisterschaft im Luftgewehrschießen und die Preisverteilung zum Sparkassenpokalschießen geehrt.

Sportleiter der Luftgewehrschützen Peter Lehner ging auf die Ergebnisse des Sparkassenpokalschießens ein und erinnerte an den Sieg von René Popp in der Einzelwertung mit 200,7 Ringen bei 20 Schuss in der Zehntelwertung und den Zweitplatzierten Uwe Krüger mit 198,0 Ringen. In der Mannschaftswertung belegte Troschenreuth Platz zwei mit 1153,1 Ringen – hinter Preißach. Die Sparkassenscheibe sicherte sich der Troschenreuther Schützenmeister Werner Wegner mit einem 24,6-Teiler.

Im aktuellen Rundenwettkampf belegt Troschenreuth I. Die Vorrunde ist abgeschlossen. In der Gauliga liegt das Team auf Platz zwei mit einem Durchschnitt von 1475,0 Ringen. Die zweite Mannschaft belegt in der A-Klasse Platz eins mit einem Durchschnitt von 1413,0 Ringen und Troschenreuth III beendet die Vorrunde auf Platz drei.

Beim Treffen zum Jahresbeginn sind drei Mitglieder für ihre Verdienste um das Schützenwesen ausgezeichnet worden. Die „Ehrennadel in Bronze“ des Schützengaues Pegnitzgrund ging an Kilian Dettenhöfer und Alexander Groher. Mit der „Goldenen Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes“ wurde Frank Arnold ausgezeichnet.

Die Proklamation der Schützenkönige und der Vereinsmeister für Luftgewehr und Pistole brachte folgende Ergebnisse:

Maximilian Pleisteiner belegt in der Sparte Schüler Lichtgewehr mit 151,2 Ringen Platz eins vor Bastian Buchfelder mit 138,8 Ringen. Bei der Jugend sicherte sich Meike Dimler Platz eins mit 336 Ringen vor Paula Dettenhöfer mit 328 Ringen und Mario Griesbeck 196 Ringen. Jugendkönigin wurde Meike Dimler mit einem 703,0-Teiler vor Paula Dettenhöfer und Mario Griesbeck. Mit einem 309,5-Teiler sicherte sich Meike Dimler auch den Jugendpokal.

Der Schützenpokal ging an René Popp mit einem 128,8-Teiler vor Monika Oberst und Frank Arnold. Vereinsmeister Senioren aufgelegt ist Günther Fuchs (184,1 Ringe), Platz zwei belegt Christa Schönauer (175,8 Ringe), Platz drei geht an Wolfgang Swojak (172,3 Ringe). Bei den passiven Schützen lag Kilian Dettenhöfer mit 162 Ringen auf Platz eins vor Daniela Ramisch (153 Ringe) und Armin Schmidbauer (148 Ringe). Vereinsmeisterin bei den aktiven Schützen ist mit 381 Ringen Michaela Forsmann vor René Popp (371 Ringe) und Natascha Libor (358 Ringe). Die Schützenkönigswürde erhielt Jana Dettenhöfer mit einem 174,2-Teiler, die Ritter sind Peter Lehner und Kilian Dettenhöfer.

Werner Lehner hat mit 259 Ringen die Vereinsmeisterschaft der Pistolenschützen für sich entschieden, gefolgt von Kurt Werkmeister (255 Ringe) und Peter Bößl (239 Ringe). Pistolenkönig ist Roland Gradl, der das Zentrum nur um 2,0 Zentimeter verfehlte, vor Werner Lehner (6,0 Zentimeter) und Kurt Werkmeister (7,8 Zentimeter).

Die Weihnachtsscheibe wurde nun nach Fertigstellung an die Seriengewinnerin Meike Dimler überreicht.

nn