Melodienreigen entführte von Pegnitz nach Afrika

Gelungener Gastspielabend von Adjiri Odametey in der Wiesweiher-Kulturhalle - vor 22 Minuten

PEGNITZ - Glücksgefühle auf der Bühne: "We are so happy that you like our music", freute sich Adjiri Odametey in der Wiesweiher-Halle. Der in Ghanas Hauptstadt Accra aufgewachsene Musiker zog gleich mit den ersten Takten sein Publikum in den Bann.

Großartige afrikanische Musik von Adjiri Odametey und Band sowie ein Catering mit afrikanischen Spezialitäten sorgten in der Wiesweiher-Halle für einen Abend, der Verständigung zwischen den Kulturen ganz einfach erschienen ließ. Foto: Andrea Pfaucht



Braucht es eine Übersetzung für die in der Landessprache vorgetragenen Songs? Nein! Odametey und seine beiden Kollegen kommunizieren in der Weltsprache Musik, die keinerlei weiterer Worte bedarf. Die Stücke, die von Liebe und Hass, von Armut und Reichtum, von der Natur und dem Leben in all seinen Facetten erzählen, gehen nicht nur in die Ohren, sondern direkt ins Herz. Vorgetragen mir erdig-warmer, sanfter Stimme berühren sie die Seele, erwecken Emotionen, bereichern mit jedem Ton das Dasein.

Kein Wunder, dass sich die Zuhörer sofort in die Musik fallen ließen, fleißig mitklatschten und –sangen. Der erste Teil des Abends eher sanft und entspannt, dennoch eingängig rhythmisch und anrührend. Bereits hier zeigte Odametey eine große Bandbreite an verschiedenen Instrumenten, wie Kalimba, Kora, Balafon und Gitarre. Und wer hätte gedacht, dass eine spezielle Kürbisart den Resonanzkörper eines Instruments bilden kann? Ein ganz wundervoller Klangkörper.

Der zweite Teil des Abends begeisterte das Publikum vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ein weiteres Mal kamen alle Instrumente zum Einsatz und ein einzigartiges Trommelevent brachte die Halle schließlich zum Beben. Und wenn abwechselnd Frauen und Männer zum Mitsingen animiert werden, zeugt das ganz sicher davon, dass Musik die Weltsprache ist, die jeder versteht.

Aber nicht nur musikalisch war der Abend ein Erfolg. Mitausrichter der Veranstaltung war der Verein "Hungerhilfe Pegnitz", der für das Catering mit afrikanischen Spezialitäten verantwortlich war. Der Erlös daraus und ein Teil der Eintrittsgelder kommen der Schulspeisung für Kinder in Burundi zugute. Fazit des Abends: Ein weltumspannendes, gedeihliches Mit- und Füreinander kann so einfach und vor allem so schön sein.

pf