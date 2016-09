Mercedes-Fahrer rammte abbiegendes Auto

Auffahrunfall nahe Ottmannsreuth ging relativ glimpflich ab - vor 1 Stunde

CREUSSEN/OTTMANNSREUTH - Relativ glimpflich ging ein Unfall ab, der sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 2 nahe Ottmannsreuth ereignete. Die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Glimpflich ging dieser Auffahrunfall auf der B2 ab. © News5/Holzheimer



Am Dienstagvormittag ereignete sich Creußner Ortsteil Ottmannsreuth ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. An der Abzweigung von der B2 nach Ottmannsreuth wollte die Fahrerin eines Ford offensichtlich nach rechts abbiegen. Der folgende Mercedes-Fahrer übersah dies nach ersten Erkenntnissen jedoch und krachte mit seinem Pkw in das Heck des Ford.

Beim Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Ford leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Mercedes wurden nicht verletzt.

Durch die Feuerwehr Bayreuth wurde die Unfallstelle abgesichert, der Verkehr umgeleitet und die Straße gereinigt. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig komplett gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

