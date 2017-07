Mercedes prallt gegen Brückenpfeiler: Fahrer stirbt

KIRCHENTHUMBACH - In der Ortsdurchfahrt von Kirchenthumbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) hat sich am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei prallte ein Mercedes gegen einen Brückenpfeiler der B 470. Der Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Aus ungeklärter Ursache krachte in Kirchenthumbach ein Mercedes in einen Brückenpfeiler. Foto: NEWS5 / Zeilmann



Es war gegen 15.20 Uhr, als ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes die Auerbacher Straße in Kirchenthumbach stadtauswärts befuhr. Unmittelbar nach dem Ortsausgang kam der Fahrer in einer scharfen Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler der darüber verlaufenden B 470. Dabei war die Wucht des Aufpralls so stark, dass der Fahrer schwerste Verletzungen erlitt.

Ein an die Unfallstelle eilender Notarzt konnte nach Angaben der Polizei nur den Tod des Mannes aus dem Gemeindebereich Kirchenthumbach feststellen.

Da der Unfallhergang und die mögliche Unfallursache bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden das Unfallfahrzeug sichergestellt. Eine vorangegangene Befragung eines nachfolgenden Autofahrers ergaben laut Polizei keine konkreten Hinweise auf den Unfallhergang.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen waren die Auerbacher Straße bzw. die weiterführende Kreisstraße NEW 45 in diesem Bereich bis gegen 18.30 Uhr gesperrt.

Der betroffene Pkw wurde total beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Eschenbach, Tel. 09645/92040, zu melden.

