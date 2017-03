Mercedes prallte bei Gefrees auf überholenden Lastwagen

GEFREES - Immer wieder kommt es bei Überholvorgängen auf der A9 zu schweren Unfällen. Am Donnerstagabend prallte bei Gefrees ein Mercedes auf einen Lastwagen, der kurz vorher die Spur gewechselt hatte. Der Autofahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mercedes wurde beim Aufprall auf den überholenden Lastwagen schwer beschädigt. Foto: News5/Fricke



Am späten Donnerstagabend war ein Brummifahrer auf der A9 in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Streitau bei Gefrees wollte er mit seinem Lastwagen von der rechten auf die mittlere Spur wechseln. Plötzlich verspürte er einen Schlag an seinem Fahrzeug, den er sich im ersten Moment nicht erklären konnte.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass ein von hinten herankommender Mercedes aus bislang ungeklärten Gründen mit voller Wucht in das Heck des Brummis gekracht war.

Dabei löste sich nicht nur die Motorhaube der Limousine, sondern auch etliche andere Teile flogen davon. Zudem zersplitterte die Frontscheibe und das Dach wurde vorne etwas eingedrückt. Die Fahrzeugteile flogen über die Fahrbahn und blieben flächig verteilt dort liegen.

Währenddessen schleuderte der Mercedes in die rechte Leitplanke und blieb anschließend quer zur Fahrbahn auf dem Standstreifen und der rechten Spur stehen. Ein nachfolgender polnischer Kleintransporter geriet in das Trümmerfeld des Unfalls und schlitzte sich zwei Reifen auf.

Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Aufprall mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nicht.

