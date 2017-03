Mesnerin in Oberailsfeld verabschiedet

Über drei Jahrzehnte war Margarete Neuner Mesnerin, Kommunionhelferin und Lektorin in Sankt Burkard - vor 46 Minuten

OBERAILSFELD - Tief bewegt hat Margarete Neuner, die Mesnerin der Pfarrkirche St. Burkard, während des Sonntagsgottesdiensts Abschied von ihrem Ehrenamt genommen. 33 Jahre lang stand die heute 90-Jährige im Dienst der Gemeinde.

Ein Präsentkorb zum Abschied: Mit Früchten in verschiedenen Formen und warmen Worten hat die Gemeinde Sankt Burkard die 90-jährige Mesnerin Margarete Neuner (l.) verabschiedet. Sie übte das Ehrenamt 33 Jahre aus. © Thomas Weichert



Weil sie sich im vergangenen Jahr bei ihrem Ehrenamt den Arm gebrochen hat und aus Altersgründen, gab "die Rettl", wie sie alle in Oberailsfeld nennen, das Mesneramt jetzt in jüngere Hände ab. Katharina Fuchs und Inge Hofmann werden sich künftig die Arbeit teilen, die Neuner bislang alleine erledigt hat.

Pfarrer Matthew Anyanwu betonte, dass die gesamte Kirchengemeinde der Seniorin Dank und Anerkennung schulde und überreichte ihr eine Ehrenurkunde von Erzbischof Ludwig Schick. Neuner war nicht nur Mesnerin, sondern auch Kommunionhelferin und Lektorin und hat in ihrer langen Amtszeit vier Pfarrer erlebt. "Möge Gott Ihnen alles, was Sie für die Gemeinde gemacht haben, vergelten", sagte Pfarrer Anyanwu.

Jung im Herzen

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Katharina Fuchs dankte Neuner für die stets gute Zusammenarbeit mit dem Gremium und dafür, dass sie neben der Kirche auch noch das Pfarrzentrum in Ordnung gehalten habe. Auch bei den Seniorenausflügen war die Rettl immer dabei. Ebenso dankten ihr die Ministranten, für die die Mesnerin immer da gewesen sei.

"Durch die Ministranten bin ich im Herzen jung geblieben", sagte Margarete Neuner selbst. Kirchenpfleger Georg Engelhardt betonte, dass die Mesnerin bei allen Gottesdiensten, ob Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen, stets dabei war. Sie baute auch die Weihnachtskrippe auf und gab die Anweisungen, wie die Christbäume in der Kirche auszusehen hatten. "Die Kirche war für sie immer ein zweites Wohnzimmer", so Engelhardt. Pfarrsekretärin Luzia Schnappauf hatte für die Rettl sogar ein Gedicht geschrieben und erinnerte daran, dass Pfarrer Hanusch einst ihr Talent entdeckt hatte und bereits wusste, dass eine gute Mesnerin in ihr stecke.

"Ich habe das Mesneramt immer sehr gerne ausgeübt, aber mit 90 Jahren ist es an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen", erklärte eine tief bewegte Margarete Neuner in der voll besetzten Kirche. "Mein größter Dank gilt dem Herrgott, dass er mir immer die Kraft gab, dieses Amt so lange auszuführen."

THOMAS WEICHERT