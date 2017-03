Messegäste missachteten in Auerbach Halteverbot

Trotz Zubringerbussen: Etliche Besucher parkten ihre Autos regelwidrig beim "Frühlingserwachen"

AUERBACH - Als eine der schönsten Messen haben Besucher die Ausstellung "Frühlingserwachen" bezeichnet. Alles sei kompakt und nah beieinander. Etwas weiter entfernt sind nur die Parkplätze. Mittels Zubringerbus ist die Fahrt zum Messegelände aber schnell möglich gewesen.

Die Schilder an der Engen Gasse sind eindeutig: Hier gilt ein absolutes Halteverbot. Dennoch war die Straße neben der Grundschule während der Gewerbeschau am Wochenende auf etlichen Metern zugeparkt. © Brigitte Grüner



"Das Parkkonzept ist seit einigen Jahren eine bewährte Lösung", sagt Tanja Tauber, die als Verwaltungsangestellte im Ordnungsamt der Stadt tätig ist. Viele Besucher erinnern sich gleich an die Bergwerksweihnacht und fahren automatisch den ZF-Parkplatz an, um den Shuttle-Bus zu nutzen, meint sie. So bleiben für die Aussteller die direkten Parkmöglichkeiten am Place de Laneuveville, um eventuelle Nachlieferungen oder ähnliches möglichst einfach zu realisieren.

Bushaltestelle verlegt

Die Verkehrsanordnung für die Gewerbeschau machte in diesem Jahr erstmals auch eine Verlegung der Bushaltestelle nötig. Diese befand sich von Donnerstag bis Montag an der benachbarten Alleestraße. "Die Verlegung der Bushaltestelle war in diesem Jahr durch den vergrößerten Außenbereich unbedingt notwendig, da die Busse nicht genug Platz zum Wenden gehabt hätten", betont die Verwaltungsangestellte.

Nach Schulschluss wurde es auf der Alleestraße oft eng. Wenn mehrere Busse hintereinander standen, brauchten die Autofahrer Geduld, bis sie passieren konnten. Dennoch hatten die Bürger Verständnis für diese vorübergehende Maßnahme. Die Stadtverwaltung habe keinerlei negative Meldungen erhalten, auch nicht seitens der Busunternehmen oder der Fahrgäste.

Dennoch waren nicht alle Besucher, die mit dem Auto nach Auerbach kamen, am Wochenende einsichtig. Einige wollten unbedingt am Place de Laneuveville parken, der den Ausstellerfahrzeugen vorbehalten war. Manche reagierten unverschämt, als ihnen die Parkwächter die Zufahrt nicht gestatteten.

Andere missachteten das absolute Halteverbot, das in manchen Bereichen gilt. In der Engen Gasse entlang der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule ist das Halten zum Beispiel grundsätzlich nicht erlaubt. Trotzdem standen die Besucherfahrzeuge an beiden Messetagen Stoßstange an Stoßstange entlang der ohnehin schon engen Gasse – wie der Name besagt.

Die Verkehrsanordnung für Großveranstaltungen wird im Ordnungsamt des Rathauses erarbeitet; die Polizeiinspektion ist immer eingebunden. Die örtliche Dienststelle bekommt jeweils einen Abdruck der Verkehrsanordnung und kann hierzu bei Bedarf auch Stellung nehmen, erklärt Tauber. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs hingegen sei alleine Sache der Polizei und wird nicht durch die Straßenverkehrsbehörde beeinflusst.

Neben den wichtigen Parkeinweisern waren auch die Helfer des ASB Jura und ein Team der Auerbacher Feuerwehr an beiden Messetagen im Einsatz. Die Samariter waren mit insgesamt sechs Ehrenamtlichen vor Ort, berichtet Geschäftsführer Andreas Brunner. Es gab keine wirklichen Notfälle zu versorgen. "Zum Glück nur Kleinigkeiten." Blasenpflaster für die Mitarbeiter am Nachbarstand etwa gehörte zu diesen kleinen Hilfeleistungen.

Über den Brandschutz gewacht

Eine wichtige Aufgabe hatte die Feuerwehr, die für die Sicherheit und den Brandschutz verantwortlich zeichnete. Dazu gab es zu Beginn der Veranstaltung einen Rundgang auf dem Gelände, um die Einhaltung der vorher besprochenen Richtlinien zu kontrollieren. An beiden Tagen waren je zwei Aktive unterwegs. Als vom Landratsamt geforderte Sicherheitswache waren die Feuerwehrmänner jeweils eine Stunde vor Beginn bis zum Abend nach der Schließung der Ausstellung in und um die Halle unterwegs. Matthias Diertl hat die Koordination übernommen. Die Sicherheitswache ist ausschließlich für Brandschutzaufgaben zuständig.

Die Floriansjünger gaben Acht, dass die Flucht- und Rettungswege sowie die Flächen für die Rettungsfahrzeuge immer frei blieben. Auch war die Funktionsfähigkeit der Rauchschutz- und Rauchabzugseinrichtungen sowie der Alarmierungs- und Meldeanlage zu überprüfen. Im Ernstfall leiten die Einsatzkräfte die Evakuierung ein und löschen Kleinbrände.

Auch Hinweise auf das bestehende Rauchverbot gehören zu den Aufgaben der Einsatzkräfte, erklärt Sven Zocher. Die Abstimmung mit dem Organisator, dem Hausmeister, den Ausstellern sowie dem Ordnungsamt habe gut funktioniert. "Es gab nur kleinere Vorkommnisse, die vor Ort aber schnell gelöst werden konnten", zeigte sich der Kommandant zufrieden.

BRIGITTE GRÜNER