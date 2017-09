Methodisten aus Pegnitz feiern 25-Jähriges

PEGNITZ - Vor 25 Jahren begann die Evangelisch-methodistische Kirche ihre Arbeit in der Stadt. Die ersten drei Mitglieder waren Ingrid Schacht aus Weidenloh sowie Harald Grosch und Thomas Koukal aus Pegnitz. Am 15. Oktober wird mit einem Gottesdienst Jubiläum gefeiert.

Aus Veranstaltungen wie dieser im Jahr 1988 haben sich Leute herauskristallisiert, die mehr machen wollten. Vor 25 Jahren wurden dann die ersten Glieder in die Evangelisch-methodistische Kirche aufgenommen. © EMK



Es begann in den 1980er Jahren, als Pastor Johannes Schäfer nach Pegnitz zog, um sich dort in seinem Wohnhaus mit Menschen zu treffen und miteinander das Leben und den Glauben zu teilen. Er schien viele Menschen zu inspirieren — und so entstand aus einer kleinen Hausgruppe eine Kirchengemeinde. Schon bald wurde ein Haus in der Rosengasse gekauft, in der das Gemeindeleben Fahrt aufnahm.

In den folgenden Jahren wuchs die neue methodistische Gemeinschaft aus ihren Kinderschuhen heraus. 1998 wurde der Grundstein für ein neues Gemeindezentrum gelegt. Das alte Pegnitzer Gesundheitsamt bekam eine neue Bestimmung: Das Gemeindezentrum Domino in der Schmiedpeuntstraße enstand.

Anfänglich gab es Vorbehalte gegenüber der neuen unbekannten Glaubensgemeinschaft. Doch nach und nach entwickelten sich fruchtbare ökumenische Kontakte zur Evangelischen und Katholischen Kirche. Stefan Schörk ist seit mittlerweile acht Jahren Pastor in Pegnitz. "Wir sind mittlerweile wirklich angekommen", sagt Schörk, der seit etwa 30 Jahren bei den Methodisten ist und auch die Bayreuther Gemeinde leitet. Ab und an bekomme man schon noch Vorbehalte zu hören, "von Leuten, die sich nicht auskennen". Aber bei weitem nicht mehr so oft wie früher.

Schörk bezeichnet es als "kleines Wunder", dass sich die Evangelisch-methodistische Kirche in Pegnitz etabliert hat. Denn es sei eher ungewöhnlich, dass eine Kirchengemeinde im "Fallschirmspringerprinzip" gegründet werde. "Eine Person landet irgendwo im unbekannten Land und schaut, ob man eine Gemeinde gründet. Das passiert nicht so häufig", erklärt Schörk. Zwischen Bayreuth und Nürnberg habe es vorher ein Loch gegeben.

Seit Jahren engagiert sich die Evangelisch-methodistische Kirche nun in Pegnitz an unterschiedlichen Stellen. Sie war Gründungsmitglied der Pegnitzer Tafel und in den vergangenen Jahren engagierte sie sich in der Flüchtlingsarbeit. Ökumenische Gottesdienste, die Kinderbibelwoche und die Nacht der Lichter sowie die erstmalig stattgefundene Gebetsnacht gehören zum kirchlichen Leben in Pegnitz. Waren es anfangs noch drei Gemeindemitglieder, sind es heute 90.

Die Unterschiede zur katholischen beziehungsweise evangelischen Lehre sind laut Schörk nicht groß. Wenn neue Mitglieder aufgenommen werden, feiern die Methodisten ein Fest namens "Gliederaufnahme", entsprechend der Firmung oder Konfirmation. Allerdings ist das nicht an Jahrgänge gebunden. "Wir taufen schon auch Kinder, aber lieber taufen wir Erwachsene. Jeder soll frei entscheiden. Eltern können viel entscheiden, aber nicht die Religionszugehörigkeit ihres Kindes", so Schörk. Er fasst zusammen: "Es gibt eigentlich keine inhaltlichen und theologischen Unterschiede zur Landeskirche, nur feiern wir bestimmte Dinge zu einer anderen Zeit."

Am Sonntag, 15.Oktober, feiert die Evangelisch-methodistische Kirche um 10 Uhr ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsgottesdienst. Zu Gast wird Pastor Johannes Schäfer sein, der 1988 mit Zeltevangelisationen, Sportveranstaltungen und unkonventionellen Gedanken die Evangelisch-methodistische Kirche prägte und damit zum Stadtgespräch machte. Nach dem Gottesdienst gibt es eine gemeinsame Feier einschließlich Mittagessen.

Die Evangelisch-methodistische Kirche ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England entstanden. Weltweit gibt es mittlerweile über 80 Millionen Menschen, die zur Methodistischen Kirche zählen. In Deutschland gibt es rund 52.000 Kirchenmitglieder und 500 Kirchengemeinden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.emk.de oder www.emk-pegnitz.de

