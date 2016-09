Metzgerei aus Michelfeld will Flüchtling ausbilden

Junger afghanischer Flüchtling Zakir Tajik ist nach drei Wochen Praktikum in der Belegschaft integriert - vor 1 Stunde

AUERBACH - Drei Wochen hat er sich ausprobiert. Ausgestattet mit Fleischermesser und Kittel schnupperte der 18-Jährige beim Michelfelder Metzgereibetrieb Humsberger in den Beruf des Fleischers hinein. Christian Trenz, Chef des Betriebs, schwärmt von seinem Praktikanten. Ihm will er nun eine dreijährige Ausbildung ermöglichen. Soweit eine gewöhnliche Geschichte. Doch der junge Praktikant Zakir Tajik ist ein Flüchtling aus Afghanistan.

Drei Wochen hat sich Zakir Tajik (links) in der Metzgerei von Christian Trenz (Mitte) ausprobiert. Mit seiner Lebensgefährtin Lorna May-Hupfer (rechts) kämpft der Metzgermeister um eine gute Zukunft für den 18-Jährigen. Foto: Patrick Schroll



Gäbe es einen Hahn auf dem Hof von Christian Trenz, sein Krähen würde die Mitarbeiter begrüßen. Um fünf Uhr in der Früh startet der Fleischer in den Tag. „Einmal war es fünf nach fünf“, sagt Trenz in Begleitung eines nett gemeinten Grinsens. Auch Zakir Tajik lacht heute darüber.

Ansonsten war Zakir immer pünktlich. Und: „Er hat nie auf die Uhr geschaut, auch wenn es mal länger dauerte“, sagt Lorna May-Hupfer. Ganz so, als hätte sie das Gefühl, sich vor Zakir stellen zu müssen. Vor die Vorurteile, die einem Flüchtling vorauseilen, noch ehe er selbst die Chance hat, sich vorzustellen.

Nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach hatten alle Damen hinter der Theke in der Metzgerei ein bisschen Angst, gibt May-Hupfer zu. Doch dann betrat Zakir den Laden an der Michelfelder Hauptstraße zum ersten Mal. „Wir sind eines Besseren belehrt worden.“

Drei Wochen blickte der 18-jährige Afghane hinter die Kulissen des Metzgereibetriebs. Mit Schweinefleisch zu arbeiten ist für den Muslim kein Problem. In der Pause kommt es eben die Fleischalternative auf den Tisch.

Als Kind das Schächten gelernt

In Deutschland hatte Zakir nicht zum ersten Mal ein Tier geschlachtet. Erfahrungen sammelte er im Iran. In das Nachbarland floh er, da war er gerade ein Teenager geworden. Er hielt sich mit Helferjobs über Wasser.

Seine Fluchtgeschichte will er bei einem Treffen, das in der Küche der Metzgerei stattfindet, nicht erzählen. „Nach Deutschland geflüchtet“, verrät seine Caritas-Betreuerin Bürte Lidde, „ist er über die Balkanroute“.

Passau, Amberg, Hirschau und Auerbach sind Stationen, die den jungen Mann letztendlich in die Obhut von Lidde brachten. Zusammen mit drei weiteren unbegleiteten Flüchtlingen lebt der Afghane in Michelfeld in einer Unterkunft. Nachmittags sind Betreuer der Caritas vor Ort. „Ansonsten müssen sie sich selbst um ihr Essen kümmern und ihr Leben organisieren.“ Zakir kennt das seit Kindertagen nicht anders. Mit der Situation komme er daher gut zurecht.

Noch ein halbes Jahr lernt Zakir in der Berufsschule Auerbach Deutsch. Ein Jahr ist ihm ein Platz in einer Klasse für Flüchtlinge gewiss. Noch bereitet ihm die Sprache Schwierigkeiten. Allerdings versteht er viel. Das gehe auch anderen Geflohenen so.

„Viele müssen überhaupt erst einmal alphabetisiert werden“, so Lidde. Metzgermeister Christian Trenz lässt sich von Sprachbarrieren nicht abschrecken. Er zählt ganz auf die praktischen Fähigkeiten. „Die Rinder in Afghanistan werden nicht anders aussehen“, sagt er und wischt nebenbei unbemerkt oder bewusst ein weit verbreitetes Vorurteil vom Tisch, dass die Sprache ein Problem sei.

Für Caritas-Betreuerin Lidde gleicht das freiwillige Praktikum einem Türöffner. Für sie ist eine Arbeit auf Probe weit mehr, als nur die hiesige Arbeitswelt kennenzulernen. „Zakir ist ein Vorbild für andere Flüchtlinge.“ Eine Chance, sich zu integrieren, in der neuen Heimat Fuß zu fassen.

„Er ist ein junger Kerl. Ihm eine Chance zu geben, versteht sich“, sagt Christian Trenz. Ein wenig mögen da auch seine Erfahrungen aus dem Ehrenamt eine Rolle spielen. Trenz ist im Vorstand der Feuerwehr im Ort, betreut die Fußballjungs der zweiten Mannschaft des ASV Michelfeld.

Chance und Glück zugleich

Vor zweieinhalb Jahren erst hat Trenz den Betrieb übernommen, dort das Handwerk von der Pike auf gelernt. Jugendliche für den Metzgerberuf zu begeistern, werde immer schwieriger. Für den motivierten Zakir ist das Chance und Glück zugleich.

Fest entschlossen will er nach der Berufschule mit der dreijährigen Lehre bei der Metzgerei Humsberger starten. An der Verwirklichung seines Traumes arbeiten Lorna May-Hupfer und Christian Trenz gerade.

Zusammen mit Bürte Lidde wollen sie einen Weg im Asyl-Paragraphendschungel finden. Noch steht eine abschließende Entscheidung zu Zakirs Asylantrag aus, und damit, ob er bleiben darf oder nicht. Derzeit ist er geduldeter Gast.

Der junge Afghane steht gerade an der Schwelle zu einem neuen Leben. Ob er sie übertreten wird, liegt nun auch in den Händen der Behörden. Nicht nur der Arbeitskraft wegen ist Tajiks Ausbildung für die Metzgerei wichtig. Lorna May-Hupfer spricht auch für ihren Mann wenn sie sagt: „Zakir ist uns sehr ans Herz gewachsen.“

PATRICK SCHROLL