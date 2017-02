Michelfeld: Denkmalschutz verteuert Sanierung massiv

MICHELFELD - Es ist eine Herkulesaufgabe. Die Sanierung des Michelfelder Klostergebäudes stellt Regens Wagner vor finanzielle Probleme. Vor allem der Denkmalschutz erschwert die ohnehin schon schwierige Aufgabe, die Millionen von Euro verschlingen wird. Von der Planungsseite her könnte im Hauptgebäude längst der erste Abschnitt laufen. Aber . . .

Räume mit fast fünf Metern Höhe, wertvolle Stuckdecken — all das verteuert für Regens Wagner die Sanierung. Im Bild Norbert Hartl (l.) und Richard Gaßner (v.r.) sowie Volker Liedtke mit Peter Miltenberger von Regens Wagner. Foto: Michael Grüner



Spätestens beim Rundgang durch das Hauptgebäude wurde den drei Mitgliedern der SPD-Bezirkstagsfraktion sowohl das Ausmaß als auch die Problematik der Sanierung bewusst. Was auch der Noch-Vizepräsident des oberpfälzer Bezirkstags, Norbert Hartl, aus Regensburg, immer wieder durch sein Erstaunen kundtat.

Gesamtleiter Peter Miltenberger zeigte das Provisorium, in dem Regens Wagner in Michelfeld momentan lebt. Brandschutztüren, die nur "vorläufig" eingebaut worden sind. Rauchmelder in allen Räumen, mit Strängen von roten Kabeln verbunden. Kreuz und quer laufen Kabelkanäle und Alurohre über historisch wertvolle Stuckdecken und Wände. Die Treppenhäuser mussten nachgerüstet werden, damit sie im Falle eines Falles rauchfrei bleiben. Die einfache Tür der Pforte wird im Alarmfall mit einer schweren Metalltür verschlossen.

Rund anderthalb Millionen hat der Brandschutz den Betreiber Regens Wagner gekostet. "Wenn es dann zu einer Sanierung kommt, sind 90 Prozent davon vernichtet", rechnet Miltenberger die Situation drastisch vor.

Politik muss helfen

Für den Gesamtleiter ist die Problematik eigentlich nur dann zu lösen, wenn die Politik mit eingreift und Sonderförderungen aus den unterschiedlichsten Töpfen ermöglicht werden. Miltenberger geht vorsichtig von rund 35 Millionen Euro aus, die die Sanierung des Hauptgebäudes der früheren Michelfelder Klosteranlage kostet. Vor allem die Tatsache, dass die Anlage unter Denkmalschutz stehe, verteuere eine Sanierung immens.

Aus dem laufenden Betrieb könne die Wohn- und Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderung diese Mehrkosten gar nicht erwirtschaften. "Und wir können auch nicht sämtliche Rücklagen aufbrauchen", hält Miltenberger beim Gespräch mit der SPD-Fraktion vor Augen. Regens Wagner habe ja viele weitere Projekte, die Investitionen erforderlich machen.

Pläne von 2004

Und die Sanierung scheint eine unendliche Geschichte zu werden. Erste Pläne für die Maßnahmen reichen nämlich bis in das Jahr 2004 zurück. Die letzte Renovierung in den Klostergebäuden fand im Jahr 1970 statt. Es wird nicht nur höchste Eisenbahn, dass etwas vorwärts geht, sondern die Sanierung werde laut Miltenberger auch ein "Lebenswerk".

Der Konvent der Dillinger Franziskanerinnen besteht in Michelfeld nur noch aus fünf Ordensfrauen. Oberin ist Schwester Madlen Kolbrand. Zeitlebens haben die Ordensfrauen ihren Lohn für Regens Wagner eingebracht und damit einen finanziellen Grundstock für die Rücklagen gebildet, was neben Hartl auch Fraktionskollege Volker Liedtke aus Burgenlengenfeld und der Vorsitzende der Fraktion, Richard Gaßner aus Kümmersbruck, aufmerksam zur Kenntnis nahmen. Alle drei signalisierten grundsätzliche Unterstützung für das Vorhaben.

Wunsch nach Einzelzimmern

Angedockt: Neue Fluchttreppe am Hauptgebäude des Klosters. Foto: Michael Grüner



Nicht nur der Brandschutz erfordere eine Modernisierung des Gebäudes. Die Bewohner wünschen sich heute Einzelzimmer, sagt Miltenberger. Außerdem sei die Rufanlage nicht mehr modern, seien viele Fenster kaputt und der Tüv des Aufzugs läuft im nächsten Jahr aus. Und da bis dahin nicht mit einem Baubeginn zu rechnen ist, muss Regens Wagner erneut in Vorleistung gehen und einen provisorischen Aufzug einbauen, der danach wieder überflüssig ist. Auch eine Fluchttreppe ist inzwischen außen am Klostergebäude installiert. Im Jahr 2015 machte das Landratsamt Amberg-Sulzbach klare Vorgaben. Wären diese nicht umgesetzt worden, hätte Regens Wagner den Heimbetrieb einstellen müssen. Bis zur Umsetzung aller Maßnahmen hatte der Betreiber sogar drei mobile Brandwachen stellen müssen.

Im Moment ist die zweite Etage des Hauptgebäudes leer. Die 30 pflegebedürftigen Bewohner sind einstweilen im früheren Eschenbacher Krankenhaus (wir berichteten) untergebracht. Obwohl das Gebäude dort schon viele Vorgaben erfüllte, musste Regens Wagner mit Eigenleistungen von rund einer halben Million Euro nachbessern. Die Etage wird im Moment für den vorübergehenden Umzug einer Wohngruppe aus dem Gebäude der Landwirtschaft umgeräumt. Auch dort ist akuter Sanierungsbedarf, weil seit 1937 nichts mehr modernisiert worden ist.

6000 Quadratmeter Nutzfläche hat allein das Hauptgebäude der früheren Klosteranlage. Ein Fläche, die später für 60 Wohnplätze nie gebraucht und trotzdem saniert werden muss. "Wir sind ein Denkmal von nationaler Bedeutung", sagt Peter Miltenberger und will sich nun mit seinem Sanierungsvorhaben an die Politik wenden, damit die Kostendeckelung bei der Förderung aufgehoben wird. "Es muss der politische Wille da sein, dann werden wir das auch schaffen", so der Gesamtleiter.

Pläne wären fertig

Und die Zeit drängt. "Jedes Jahr, das wir warten, kostet uns zusätzliches Geld", hält Miltenberger den Mitgliedern der Bezirkstagsfraktion vor Augen. Wäre die Finanzierung gesichert, könnte von der Planung her gesehen sofort mit dem ersten Bauabschnitt begonnnen werden. Im Moment laufe ein Notbetrieb, der auf Dauer niemandem zuzumuten sei. Ein Neubau würde im Übrigen deutlich günstiger kommen, als die Sanierung der alten Klosteranlage.

Allerdings will Regens Wagner trotzdem das historische Gebäude nicht verlassen, allein auch schon wegen der Funktionsräume, die im Erdgeschoss untergebracht sind. Unter anderem die Küche, die auch erweitert werden soll, werden doch von dort aus auch die neuen Außenstellen in Pegnitz, Neuhaus und Königstein versorgt.

MICHAEL GRÜNER