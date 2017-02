Michelfeld: Faschingsblut fließt durch Ylvis Adern

MICHELFELD - Um die Zukunft der Faschingssparte des ASV Michelfeld ist es offenbar gut bestellt, treten doch im diesjährigen Fasching schon Vierjährige auf der närrischen Bühne auf. Ylvi Schmiedl ist die Jüngste, die sich in einem Tanz-Sketch auf die Bühne wagt. Und zwar ohne ihre gesamten Tanzgruppe.

Nele Schmiedl (8) zeigt, was ein Tanzmariechen drauf haben muss. Foto: Brigitte Grüner



Nicht ganz alleine steht sie im Rampenlicht, sondern zusammen mit Papa Peter Schmiedl und der größeren Schwester Nele. Die beiden Mädchen beweisen in ihrer Nummer, dass sich die Narren des ASV Michelfeld um den Nachwuchs an Tanzmariechen keine Sorgen machen müssen. Welche Talente in den Reihen der jungen Tänzerinnen schlummern, zeigt Nele Schmiedl eindrucksvoll. Und eines wird schnell klar: Der Papa ist zwar größer, aber besser tanzen kann er nicht.

Die beiden Mädchen sind in eine faschingsbegeisterte Familie hinein geboren. Papa Peter war 1999 sogar Faschingsprinz. Seit 20 Jahren tanzt er im Männerballett des ASV Michelfeld, bei den "Hot Chicks".

"Die Kinder sind mit dem Fasching aufgewachsen" sagt er. Beide Töchter tanzen bei den "Fröschen", den jüngsten Tänzern des Vereins. Trainerin Lorna May Hupfer hat erkannt, dass Nele Schmiedl viel Talent hat und schwierigere Formationen tanzen könnte. Allerdings gibt es in dieser Session schon zwei Tanzmariechen.

Also wurde kurzerhand eine extra Nummer für die Achtjährige erarbeitet. Unter dem Arbeitstitel "Gardenachwuchs-Scouting" kommt zuerst Peter Schmiedl im blau-weißen Tanzmariechen-Kostüm auf die Bühne und versucht sich zum AC/DC-Hit "Highway to Hell" als gelenkige Tänzerin. Der Auftritt wirkt allerdings eher plump und schwerfällig und Töchterchen Ylvi (4) sagt ihm schließlich ihre Meinung: "So geht das nicht, Papa. Schau dir lieber mal meine Nele an."

Und die macht ihre Sache richtig gut. Für Spagat, Radschlag und andere Finessen bekommt die Achtjährige auch reichlich Beifall. Nele hat für ihren Auftritt sogar ein neues Tanzmariechen-Kostüm bekommen. Christian Trenz von der Metzgerei Humsberger hat es gesponsert. Ylvi passte gut in das Kostüm des früheren Tanzmariechens Selina Kohl. Und Peter bekam sein Outfit von Manfred Rupprecht, der vor einigen Jahren als "Tanzmanfredchen" im Michelfelder Fasching aufgetreten ist.

Keine Überwindung

Für Peter Schmiedl bedeutete es keine Überwindung, dieses Kostüm zu tragen und als Tänzerin mit Zopfperücke über die Bühne zu schweben. "Ich mache normalerweise jeden Mist mit im Fasching", sagt er lachend und freut sich schon auf den späteren Auftritt mit dem Männerballett.

Er kann sich gemütlich umziehen und hat eine ausreichend lange Pause. Für seine beiden Töchter wird es gleich nach der Eröffnungsnummer stressig. Es bleiben gerade mal acht Minuten, um die zwei Mädels umzuziehen und anders zu schminken. Denn der Auftritt der "Michelfelder Frösche" kommt gleich nach dem Einzug von Elferrat und Prinzenpaar.

Bislang hat es immer gut geklappt mit Ylvi und Nele. Inzwischen ist das alles so gut eingespielt, dass bei den beiden letzten Prunksitzungen am kommenden Freitag und Samstag bestimmt alles glatt geht.

BRIGITTE GRÜNER