Michelfeld: Kommt endlich der ersehnte Radweg?

Im Zuge des Hochwasserschutzes soll 2018 auch die lang ersehnte gefahrlose Überquerung gebaut werden - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Inzwischen sind gut 15 Jahre ins Land gezogen und es gibt ihn immer noch nicht: Den Rad- und Fußweg, der von Michelfeld zum ehemaligen Bahnhof das Überqueren der dort zwölf Meter breiten Bundesstraße 85 überflüssig macht. Vor vier Jahren griff eine Bürgerinitiative um Dieter Schwing das Thema abermals auf, das nach wie vor nicht erledigt ist. Jetzt wendet sich Schwing erneut mit einem Brief an die NN-Redaktion. Recherchen ergaben, dass die unendliche Geschichte im nächsten Jahr ein Ende haben könnte.

2013 fand dieses Treffen an der Michelfelder Einmündung statt: Dieter Schwing (v.l.), Elke Kormann und Hans Rupprecht traten für den Bau eines Rad- und Fußwegs ein, damit die B 85 ungefährlich überquert werden kann. © Archiv/Buchfelder



"Bis heute haben wir weder einen Rad- und Fußweg sowie ersatzweise bis dahin auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung", bedauert Schwing die unveränderte Situation. "Die Probleme für unsere Bürger sind nach wie vor vorhanden." Laut Schwing sei von Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) versprochen worden, diesen seit Jahren geforderten Weg im Zuge der Hochwassersicherung in Michelfeld mit auszubauen. Auf Anfrage bestätigt dies der Bürgermeister auch. Wenn es planmäßig läuft, könnte das Dauerproblem im nächsten Jahr mit dem Bau der Hochwassermaßnahmen endlich aus der Welt geschafft werden.

Die Planung für die Michelfelder Hochwassermaßnahmen ist nicht gerade im Eiltempo erledigt worden. Was aber weniger an der Stadt Auerbach, sondern eher an den beteiligten Behörden lag, was bei verschiedenen Sitzungen des Stadtrats immer zum Ausdruck kam. Jetzt aber scheint der Punkt erreicht, an dem ein Baubeginn in Sichtweite kommt.

Laut Neuß seien inzwischen die erforderlichen Grundstücksverhandlungen abgeschlossen worden. "Wir hatten erst kürzlich eine Anwohnerversammlung." Vorgesehen ist, den Weg links der Pfarrer-Müller-Straße in Richtung Flembach abzweigen zu lassen. Dort, wo das Gewässer die Bundesstraße 85 unterquert ist bereits ein Brückenbauwerk vorhanden.

Um diesen "Durchlass" für einen Radweg mit nutzen zu können, müsste der Weg über eine weitere Brücke von der rechten auf die linke Seite des Baches geführt werden. Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt hätten laut Neuß ergeben, dass vom Bau einer Brücke abgesehen, stattdessen der Bachlauf im Bereich der Brücke nach links verlegt werden soll. Dann wäre ein Durchkommen für Fußgänger und Radler möglich. Ein eigenes Wasserrechtsverfahren sei dafür beantragt worden. Der Bürgermeister geht davon aus, dass diese Verlegung auch zeitgleich mit den Hochwasserschutzmaßnahmen gebaut werden könnte.

Dort, wo jetzt noch der Flembach unter der B 85 fließt, soll künftig der Radweg führen. Der Bachlauf wird in die rechte Brückenöffnung verlegt. © Michael Grüner



Auf taube Ohren dagegen stieß Schwing seinen Angaben zufolge beim Amberg-Sulzbacher Landratsamt, der Unteren Verkehrsbehörde. Er setzte sich dafür ein, dass bis zum Bau des Fuß- und Radwegs im Bereich der Einmündung zum früheren Michelfelder Bahnhof an der Bundesstraße 85 wieder ein Tempolimit – wie früher auch – festgelegt werden sollte. Doch die Behörde habe ihm in einem Telefonat mitgeteilt, dies sei unnötig, weil die Sicht für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer ausreichend sei.

In acht Sekunden zu schaffen

Der Mitarbeiter habe folgende Rechnung aufgestellt: Im Stadtbereich lege ein Fußgänger an einer Ampel einen bis anderthalb Meter pro Sekunde zurück. Im Schnitt gehe die Behörde von 1,2 Metern aus. Bei einer Fahrbahnüberquerung außerhalb geschlossener Ortschaften gehe das Amt von 1,5 Metern pro Sekunde aus. Rein rechnerisch würde eine Fußgänger an der seit Jahren diskutierten Stelle also acht Sekunden brauchen, um über die Fahrbahn zu kommen.

Schwing akzeptiert das so nicht. "Für Mütter mit Kleinkindern an der Hand oder einem Kinderwagen sowie ältere Mitbürger sind diese Spitzenzeiten mit Sicherheit nicht zu schaffen. Das dürfte jedem Menschen klar sein", schreibt der Michelfelder in seinem Brief an die Redaktion. Und er weist auf rund 300 Unterschriften von Bürgern hin, die seit Jahren das Vorhaben Fuß- und Radweg unterstützen.

"Wir tun dies nicht nur für unseren Ortsteil Am Bahnhof, sondern treten im Namen aller Bürger an die Öffentlichkeit", machte Schwing bei der letzten öffentlichen Aktion Ende August 2013 deutlich. Bereits damals sei es in ein- und demselben Anliegen der dritte Anlauf gewesen, sagt er bitter. Schon damals wurde eine Verbindung entlang des Flembachs unter der bestehenden Brücke hindurch als eine von zwei Varianten vorgeschlagen. Mit dem Abzweig von der Pfarrer-Müller-Straße vor dem Anwesen Leißner nach links über einen eingezeichneten Feldweg in Richtung Flembach hinunter.

Als zweite Variante war der Bau einer eigenen Unterführung an der Bundesstraße vorgeschlagen worden. Diese wurde aber aufgrund der Kosten nicht weiterverfolgt. Außerdem würde eine solche Maßnahme in die Hoheit des Staatlichen Bauamtes fallen. Nun ruhen alle Hoffnungen auf den Hochwasserschutzmaßnahmen in Michelfeld, in deren Verlauf 2018 auch der Radweg kommen soll.

