Michelfeld: Mit einfühlsamem Sound die Auszeit genießen

Rund 350 Besucher kamen zum Konzert der "Jungen Christen" in die stimmungsvoll illuminierte Asamkirche - vor 3 Stunden

MICHELFELD - Die "Jungen Christen" sind im 35. Jahr ihres Bestehens nicht nur im Herzen jung geblieben. Sie verstehen es immer noch, ihre Zuhörer zu begeistern. Rund 350 Besucher erklatschten sich am Sonntagabend in der Asamkirche Zugabe um Zugabe.

In der farbig illuminierten Michelfelder Asamkirche genossen rund 350 Zuhörer das diesjährige „Auszeit“-Konzert der Jungen Christen. Foto: Brigitte Grüner



"Ich wollte eigentlich wieder in der kleineren St. Leonhardskirche auftreten", gab Leiterin Andrea Kiefhaber hinterher zu. Sie wurde aber in einer Chorprobe überstimmt, und die Entscheidung war richtig. Im Kirchenschiff waren alle Bänke restlos belegt.

Viele Gäste nahmen mit einem Stehplatz auf der Empore, im Gang oder im Eingangsbereich vorlieb. Nicht nur die einfühlsame Musik, sondern auch die Illumination der Asamkirche bot eine Auszeit. In einer häufig durch zu viel Lärm und zu viele optische Reize überfluteten Zeit lud das Konzert zum Entspannen, dem ruhig und besinnlich werden und zum Zuhören ein. Wer sich darauf einließ, konnte die erhoffte "Auszeit vom Alltag" genießen.

Das erste Lied hieß "Wir beten dich an" und stammt aus der Feder von Albert Frey, der sich als Produzent christlicher Popularmusik einen Namen gemacht hat. Schon der erste Song zeigte auf, welche Art von Musik von den "Jungen Christen" gespielt und gesungen wird: Gotteslob mit modernen Rhythmen. Oft werden diese Lieder als "neues geistliches Liedgut" bezeichnet. Im Repertoire der Formation finden sich aber auch Titel, die man aus dem Radio kennt. Dazu zählte "Irgendwas bleibt" von der deutschen Pop-Rock-Band "Silbermond".

Das Programm des diesjährigen Auszeit-Konzerts war sehr abwechslungsreich. Instrumentalmusik und Lieder wechselten sich ab; mal sang der gesamte Chor, mal ein Solist oder eine Solistin. Hätte Babsi Schwemmer nicht schon zu Beginn gebeten, den Beifall bis zum Schluss aufzusparen, hätte es wohl öfter Zwischenapplaus gegeben. Zum Beispiel bei dem bekannten "El Condor pasa", das Anita Kohl und Alexandra Plößer auf ihren Flöten einfühlsam intonierten.

Hand in Hand sangen die "Jungen Christen" zum emotionalen Abschluss das bekannte "That’s what Friends are for" von Dionne Warwick. Sie machten damit nicht nur deutlich, wie wichtig Freunde im Leben sind, sondern auch, wie gut die Freundschaft in der Gruppe funktioniert.

Auch nach 35 Jahren stehen Chor und Band zum Namen "Junge Christen". Moderatorin Babsi Schwemmer: "Unter diesem Namen kennt man uns." Außerdem seien alle Mitglieder im Herzen jung geblieben. Ein paar Sänger, die erst nach der Gründung der Gruppe geboren wurden, drücken den Altersdurchschnitt beträchtlich.

Seit vielen Jahren dabei sind Martina Popp (12 Jahre dabei), Armin Mauser (16), Alexandra Plößer (19), Christian Holl (20), Tanja Brittinger und Andreas Götz (21) sowie Hubert Steger (25, mit Unterbrechungen). Seit der Gründung sind Claudia Bader, Evi Hasmann, Babsi Schwemmer, Werner Steger und Werner Steubl dabei.

Ehrungen vom Erzbistum Bamberg gab es für Mitglieder, die sich seit mindestens 25 Jahren im Dienst der "musica sacra" zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gläubigen engagieren.

Leiterin Andrea Kiefhaber überreichte die Urkunden. Sie betonte, dass sich in 35 Jahren sehr gute Beziehungen und Freundschaften entwickelt haben. "Wir haben uns gefunden", sagte sie unter dem Beifall der Zuhörer. Ehrenurkunden aus Bamberg erhielten Norbert Kiefhaber (25 Jahre), Horst Stauber (26), Anita Kohl (28), Klaus Schwemmer und Jaqueline Steubl (je 29) sowie Andrea Kiefhaber (32).

Babsi Schwemmer würdigte die Chorleiterin als die "gute Seele" der Gruppe. Dekan Markus Flasinksi überreichte eine Urkunde für das bislang 35-jährige Wirken, das er als "Missionierung mit Musik" bezeichnete. Die gesungene frohe Botschaft klinge stets wie ein Glaubensbekenntnis.

BRIGITTE GRÜNER