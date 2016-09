Michelfeld: Raiffeisenbank und Sparkasse verbünden sich

AUERBACH/MICHELFELD - Verändertes Kundenverhalten und Kostendruck in der Finanzbranche machen für die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung Anpassungen in der Filialstruktur notwendig, wie es in einer Mitteilung heißt. Ungewöhnlich: Dabei schließt sie sich mit der Sparkasse in Michelfeld zusammen.

Eine Veränderung der Filialstruktur wurde für die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung notwendig: Verändertes Kundenverhalten sowie die andauernden Niedrigzinsen haben das Umdenken gelenkt. In Michelfeld zieht die Raiba in das Haus der Sparkasse ein, allerdings gibt es Automaten für beiderlei Kunden.



In der Mitteilung heißt es mit Hinblick auf Online- oder Telefonbanking: „Viele unserer Kunden ziehen inzwischen diese attraktiven und einfachen Möglichkeiten dem Schalterbesuch vor und erledigen ihre Bankgeschäfte von zu Hause. Die Zahl der Kundenbesuche in den Geschäftsstellen ist rückläufig. Unsere Kunden sind insgesamt anspruchsvoller, aktiver, flexibler, informierter und mobiler geworden.“

„Ohne Wenn und Aber“ stelle aber auch die anhaltende Niedrigzinsphase die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung vor die Notwendigkeit der Einsparung von Betriebskosten.

Ab 1. Januar 2017 wird sich die Bank daher in einer neuen Struktur präsentieren, sagtt Vorstandsvorsitzender Frank-E. Kirchhof. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere die regionale Entwicklung an den einzelnen Standorten und die Veränderungen im Kundenverhalten. Die Geschäftsstelle Etzelwang wird zum 30. September 2016 schließen. Die Etzelwanger Kunden werden ab 1. Oktober 2016 in der Geschäftsstelle Neukirchen betreut, die Ansprechpartner für die Kunden blieben unverändert.

Die Geschäftsstelle Kohlberg wird ihren Geschäftsbetrieb zum 31. Dezember 2016 einstellen. Die benachbarten Geschäftsstellen Weiherhammer und Freihung werden dann mit den bekannten Teams für Kohlberger Kunden da sein.

Ungewöhnliches Projekt

Am Standort Michelfeld startet zum 1. Januar 2017 ein innovatives Pilotprojekt. Hier wird die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG gemeinsam mit den Vereinigten Sparkassen Eschenbach/Neustadt/Vohenstrauß eine Beratungsgeschäftsstelle betreiben. In den bisher von der Sparkasse genutzten Räumen werden künftig von beiden Instituten nach Vereinbarung Kundenberatungen durchgeführt. Ein Geldausgabeautomat steht sowohl den Kunden der Raiffeisenbank wie den Kunden der Sparkasse zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.

Der Betrieb des Geldausgabeautomaten in Kaltenbrunn wird zum 31. Dezember 2016 eingestellt. Die rückläufigen Nutzungszahlen ließen einen betriebswirtschaftlich sinnvollen Betrieb nicht mehr weiter zu.

Gerade die Niedrigzinsphase bereite den Sparern große Sorgen. Qualitativ hochwertige Beratung sei heute wichtiger denn je. An allen Geschäftsstellenstandorten bleibe es daher bei den bisherigen Beratungszeiten von 8 bis 20 Uhr. Die Servicezeiten werden in den einzelnen Geschäftsstellen dem veränderten Kundenverhalten angepasst. Gleichzeitig startet Ende Oktober die Onlinefiliale der Raiffeisenbank in neuem Gewand.

Ein Heim-Service

Das bisher nur während der Öffnungszeiten telefonisch erreichbare KundenServiceCenter steht allen Kunden zukünftig wochentags durchgängig von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Raiffeisenbank Auerbach-Freihung wird im Übrigen sicherstellen, dass auch jene Kunden gut betreut werden, die für die persönliche Beratung nicht in ihre nächstgelegene Geschäftsstelle kommen können. „Unsere Berater kommen auf Wunsch auch nach Hause, sodass alle Kunden in jedem Fall gut versorgt sind“, sagt Kirchhof.

Mit der Umsetzung des Maßnahmenpakets wird es auch zu einem Personalabbau kommen, der über freiwillige Vereinbarungen und natürliche Fluktuation erreicht werden soll. Es würden vier Arbeitsplätze wegfallen.

