Michelfeld: Steilhänge und Steinstufen

Über 200 Starts bei Deutscher Meisterschaft im Extreme-Trail - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Aus ganz Deutschland kamen die Meldungen zur dritten Deutschen Meisterschaft im Extreme-Trail auf Gut Hammerberg bei Michelfeld. Hier fanden rund 75 Reiter mit ihren 75 Pferden die wankenden Brücken, Steilhänge und Steinstufen vor, die höchste Anforderungen an die Fähigkeiten und das Zusammenspiel von Mensch und Tier stellten. In den unterschiedlichen Schwierigkeits- und Altersstufen gingen Pferd und Reiter mehrmals an die Startlinie. Insgesamt kam man so auf über 200 Starts.

Im felsigen Gelände ging es bergauf: Die gezeigten Leistungen der Reiter begeisterten die Kenner des Extreme-Trail-Sports genauso wie die Neulinge unter den Zuschauern. Foto: Karl Schwemmer



Als Mitglied im Dachverband "Erste European Extreme Trail Assoziation e.V." war der Extreme Trail Park Gut Hammerberg zum Ausrichter und Veranstalter für die Herbstprüfung zur 3. Deutschen Meisterschaft im Extreme-Trail gewählt worden. Katja Brendel, Alexander Lippert und Agnes Bora vom Vorstand des Extreme Trail Parks und die Vereinsmitglieder zeigten volles Engagement, um trotz des verregneten Tags den zahlreichen Gästen einen angenehmen Aufenthalt auf dem Gelände zu gewährleisten. Interessante Einzelprüfungen brachten die Zuschauer zum Staunen, gefällige Countrymusik in den Pausen und köstliche Verpflegung mit Westernschmankerln verbreitete appetitliche Düfte.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade

Bei der Extreme-Trail-Meisterschaft wurden je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedliche Stationen angeritten. Die Schwierigkeitsstufen beginnen mit dem Easy Trail für die Anfänger mit ihren ab vier Jahren zugelassenen Pferden, steigern sich zum Medium Trail mit mittleren Anforderungen über den Solid Trail mit einem schweren Parcours und Trab-Passagen zwischen den Hindernissen bis zum eigentlichen Exteme Trail mit dem schwersten gerittenen Parcours mit Trab- und Galopp zwischen den Hindernissen.

Geritten wurde auch in der Sonderklasse Bridleless ohne Kopfstück, Trense und Zügel, also nur mit Halsring, Strick oder Bolo. Die Hängebrücke, die bei der Überquerung seitlich nach links und rechts aber auch nach oben und unten schwingt, gehört zu den höchsten Schwierigkeiten und stellt für Ross und Reiter extreme Anforderungen an den Gleichgewichtssinn.

Mächtige Baumstämme

In die Meisterschaftswertung gingen auch die geführten Prüfungen durch den jeweiligen Parcours in den vier Schwierigkeitsklassen ein: Easy Hand, Medium Hand, Solid Hand und Extreme Hand. Ob geritten oder aus drei und mehr Metern Entfernung geführt, geprüft wurde die Kommunikation zwischen Mensch und Tier sowie die Koordination, Balance und Eigenverantwortung des Pferdes. Die Hindernisse gingen mal steil bergauf oder bergab mit engen Kehren, über mächtige Baumstämme, Felsen oder auf nachgebildeten Berggipfeln und wechselten sich ab mit Gräben, Wasserdurchritten und Stufen aus Felsen oder Baumstämmen. Die anspruchsvollen Stammkombinationen simulierten einen Windbruch.

Die Leistungen begeisterten die Kenner des Extreme-Trail-Sports genauso wie die Neulinge unter den Zuschauern, die sich das Spektakel einer Deutschen Meisterschaft nicht entgehen ließen. Bei der Siegerehrung überreichten die Vereinsvorsitzende Katja Brendel mit Agnes Bora die Trophäen, Urkunden sowie Sachpreise und kürten Ina Schirwald zur Deutschen Meisterin in den geführten und gerittenen Prüfungen.

KARL SCHWEMMER