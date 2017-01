Michelfeld: Vom Bolzplatz auf die Bühne der Narren

Spieler der zweiten Mannschaft des ASV Michelfeld und seine Freundin bereiten sich als Prinzenpaar vor - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Wenn man beim ASV Michelfeld Fußball spielt, muss man unter Umständen auch mit ganz anderen Aufgaben rechnen, als gegnerische Abwehrreihen zu überwinden: Der Verein hat eine Faschingssparte und es kommt nicht selten vor, dass ein Fußballer sich nicht nur das blau-gelbe Trikot überstreift, sondern in der närrischen Session den Umhang des Faschingsprinzen. Und zwar länger als andernorts, denn die Faschingsgesellschaft hat nur alle zwei Jahre Prunksitzungen. Für das Prinzenpaar bedeutet das: zwei Jahre Amtszeit.

Nancy Krug ist nicht nur die Frau an der Seite des ASV-Fußballers Sven Lungershausen, sondern auch seine Michelfelder Faschingsprinzessin. Am Freitag, 3. Februar, steht für sie die erste Prunksitzung an. © Klaus Trenz



Nancy Krug ist nicht nur die Frau an der Seite des ASV-Fußballers Sven Lungershausen, sondern auch seine Michelfelder Faschingsprinzessin. Am Freitag, 3. Februar, steht für sie die erste Prunksitzung an. Foto: Klaus Trenz



Sven Lungershausen – aktuell Spieler der zweiten Mannschaft des ASV Michelfeld – hat es dieses Mal „erwischt“. Präsidentin Elke Haberberger weiß: Männer sind nicht einfach zu überreden, um als Prinz die Faschingsgesellschaft zu repräsentieren. Deshalb hat sie zunächst dessen Lebensgefährtin Nancy Krug gefragt. Sozusagen zwischen Tür und Angel, wie die 24-Jährige verrät. Sofort habe sie zugesagt – brauchte aber so drei Wochen um den rund drei Jahre älteren Sven gänzlich zu überzeugen, die Narren anzuführen.

Kein Faschingsfrischling

Obwohl dieser eng mit dem Michelfelder Fasching verbunden ist. Als Schreiner – das ist auch sein Beruf - macht er viel für den Bühnenaufbau bei den Prunksitzungen, deren erste am Freitag, 3. Februar, ansteht. Darüber hinaus ist er Mitglied des Männerballetts und bestreitet auch weitere Nummern auf der Bühne, als Mitglied der Gruppe „Die Pompösen“. Unvergesslich: Die Nummer mit den „Haubentauchern“ vor zwei Jahren, die es in die BR-Fernsehsendung Franken Helau geschafft hat.

Sven I. und Nancy I. konnten sich lange mit dem Gedanken anfreunden, im Mittelpunkt des Michelfelder Faschings zu stehen: Bereits 2015 beim Starkbierfest des ASV hat Haberberger die Sache in die Hand genommen beziehungsweise ihr Prinzenpaar fest im Blick gehabt. Inthronisiert wurde das Paar dann unter großem Helau im November des vergangenen Jahres. In Michelfeld ist das Paar fast drei Jahre Prinz und Prinzessin: designiert und dann im Amt.

„Mir macht der Fasching schon sehr viel Spaß, das hat mir schon immer gefallen“, sagt Sven. Nancy hat den Michelfelder Fasching über Sven kennengelernt und ebenfalls Gefallen daran gefunden: „Für mich war das etwas Neues.“ Dass sie irgendwann einmal als Faschingsprinzessin die Narren anführt, damit hat sie nicht gerechnet, aber: Sie freut sich darauf. „Ich glaube, es wird schon nicht so ganz leicht, aber wir beide haben Nerven aus Stahl“, sagt sie augenzwinkernd.

Beide sind seit vier Jahren zusammen, also werden sie auch auf der Bühne ein eingespieltes Team abgeben. Und was die Rede ans närrische Volk angeht, soll es eine werden, die es laut Nancy „noch nicht gegeben hat“. Und Sven fällt es sowieso leichter, auf der Bühne Reden zu schwingen als zu tanzen. Obwohl er darin, wie erwähnt, schon geübt ist.

„Wir haben uns auf jeden Fall gut vorbereitet, aber wir sind mächtig aufgeregt“, sagt die Faschingsprinzessin: „Der Fasching ist schneller da als man denkt.“ Auf der Bühne wird sich beim Michelfelder Faschingsspektakel die Aufregung schnell legen. Publikum wird es reichlich geben, die Bürger haben geradezu einen Ansturm auf die Eintrittskarten hingelegt. In nur rund drei Stunden sollen am ersten Tag des Vorverkaufs zwischen 800 und 900 Karten verkauft worden sein. Wer das sympathische Prinzenpaar erleben möchte, muss sich also sputen. Für die Prunksitzungen am 4., 10., 11., 17. und 18. Februar gibt es noch einzelne Restkarten im Gasthaus Schenk. Für die erste Prunksitzung am 3. Februar ist noch ein größeres Kartenkontingent vorhanden.

Auch wenn die Michelfelder Narren zwischen ihren Sitzungen ein Jahr Pause machen, ist das Prinzenpaar auch im nächsten Fasching gefragt. Um zu repräsentieren. Dann sind die beiden zum Beispiel Gast bei der Fastnachtsgesellschaft Schwanenritter in Nürnberg oder anderen Gesellschaften. „Dann sehen wir uns in aller Ruhe andere Prunksitzungen an“, sagt Nancy. Doch zunächst geht es darum, das Michelfelder Faschingstreiben zu überstehen und dabei eine gute Figur zu machen. Woran niemand zweifelt.

KLAUS TRENZ