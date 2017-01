Michelfelder kauft Pegnitzer Posthotel

PEGNITZ - Die Posthotel-Brache in Pegnitz könnte bald Vergangenheit sein. Der Michelfelder Bauunternehmer Dieter Hofmann hat das prominente Gelände an der Nürnberger Straße vor wenigen Tagen gekauft.

Das PPP-Gelände in Pegnitz hat Dieter Hofmann aus Michelfeld gekauft. Foto: Ralf Münch



Nach dem Niedergang des bekannten und gleichwohl berühmten Pflaums-Posthotel Pegnitz herrschte auf dem Gelände nur noch Trostlosigkeit.

Die Immobilie ging danach an die ukrainische Investorenfamilie Salnikov. Diese ließ einen Großteil der Gebäude abbrechen und machte auch immer wieder mit ambitionierten Hotelplänen auf sich aufmerksam. Geworden ist daraus aber bisher nichts, wenngleich in Pegnitz immer wieder deutlich wird, dass ein Hotel in der Stadt nötig ist.

Was der Michelfelder Hofmann aus dem Gelände machen wird ist bislang noch ungewiss. Allerdings, so ließ er verlauten, werde wohl auch der letzte noch bestehende Gebäudekomplex abgebrochen werden, damit das Gelände für eine neue Nutzung frei ist. Der Verkauf des Pegnitzer PPP-Geländes wird am Mittwoch auch den Stadtrat im nichtöffentlichen Teil beschäftigen.

